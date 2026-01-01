Выставка картин «Необъятные просторы» объединяет трех талантливых художников: Ольгу Балагура, Екатерину Прудникову и Галину Чувелеву. Название выставки выбрано не случайно и подчеркивает глубину и многогранность творческого подхода каждого автора.
Для каждой из художниц понятие «просторы» означает не только физическое пространство, но и внутреннюю свободу, полет мысли и безграничную любовь к своему делу. Их работы восхищают величием природы, широтой полей и синева неба, что вызывает живые эмоции и заставляет сердце биться чаще.
Каждый художник вносит в выставку свои уникальные черты:
На выставке представлены лучшие произведения этих авторов, посвятивших свои полотна красоте нашей земли. Масштабные пейзажи, натюрморты и камерные этюды – здесь каждый зритель найдет работу по душе.
Выставка открыта ежедневно с 10:00 до 20:00, при этом доступ посетителей до 19:30. На выходных предусмотрены перерывы: с 13:00 до 13:30 и с 16:00 до 16:30. Обратите внимание, 5 мая выставка будет доступна до 16:00.
Приглашаем вас открыть для себя необъятные просторы настоящего искусства!