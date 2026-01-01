Необъятные просторы
0+
О выставке

Выставка картин «Необъятные просторы» в Центре книги и графики

Выставка картин «Необъятные просторы» объединяет трех талантливых художников: Ольгу Балагура, Екатерину Прудникову и Галину Чувелеву. Название выставки выбрано не случайно и подчеркивает глубину и многогранность творческого подхода каждого автора.

Искусство как способ восприятия мира

Для каждой из художниц понятие «просторы» означает не только физическое пространство, но и внутреннюю свободу, полет мысли и безграничную любовь к своему делу. Их работы восхищают величием природы, широтой полей и синева неба, что вызывает живые эмоции и заставляет сердце биться чаще.

Уникальные стили и техники

Каждый художник вносит в выставку свои уникальные черты:

  • Ольга Балагура – мастер тонких цветовых переходов, создающая пейзажные работы, полные грации и гармонии.
  • Екатерина Прудникова – известна своим неординарным композиционным построением и душевной теплотой, проявляемой в написании как пейзажей, так и натюрмортов.
  • Галина Чувелева – яркий и эмоциональный художник, смело работающий с большими формами и смелыми цветами.

На выставке представлены лучшие произведения этих авторов, посвятивших свои полотна красоте нашей земли. Масштабные пейзажи, натюрморты и камерные этюды – здесь каждый зритель найдет работу по душе.

График работы выставки

Выставка открыта ежедневно с 10:00 до 20:00, при этом доступ посетителей до 19:30. На выходных предусмотрены перерывы: с 13:00 до 13:30 и с 16:00 до 16:30. Обратите внимание, 5 мая выставка будет доступна до 16:00.

Приглашаем вас открыть для себя необъятные просторы настоящего искусства!

Май
5 мая вторник
10:00
Центр книги и графики Санкт-Петербург, Литейный просп., 55
от 150 ₽
