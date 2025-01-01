Меню
На слом
Билеты от 600₽
Спектакль На слом

Спектакль На слом

Постановка
Театр на набережной. Родная сцена 12+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Путешествие в мир железнодорожной романтики от Театра на набережной

Студия при Театре «На набережной» представляет новую захватывающую постановку под названием «Я – Хобо, железнодорожный бродяга». Эта история о поисках смысла и стремлении к свободе, которая затрагивает каждого из нас.

О чем спектакль?

Главный герой — Хобо, человек, который странствует по железным дорогам в поисках своего места в жизни. Он задается вопросом: «Что гонит меня вперед?» Хобо рассказывает о своих воспоминаниях и мечтах, о том, как его собственные хроники жизни заполнили его сознание еще с детства.

Интересные факты

  • Спектакль основан на реальных историях железнодорожных бродяг, которые искали приключения и свободу на просторах страны.
  • Актеры используют элементы импровизации, что добавляет живости и динамики в каждую сцену.
  • Режиссура спектакля ориентирована на взаимодействие с публикой, позволяя зрителям почувствовать себя частью происходящего.

Приходите и станьте частью путешествия!

Не пропустите шанс стать свидетелем удивительной истории о свободе, мечтах и поисках себя. Билеты уже в продаже!

Режиссер
Федор Сухов
Федор Сухов
В ролях
Виктор Курпяков
Александр Тышкевич
Агата Усцова
Максим Краснопевцев

20 сентября
Театр на набережной. Родная сцена Москва, Фрунзенская наб., 48
19:00 от 600 ₽

