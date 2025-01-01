Спектакль На слом

Студия при Театре «На набережной» представляет новую захватывающую постановку под названием «Я – Хобо, железнодорожный бродяга». Эта история о поисках смысла и стремлении к свободе, которая затрагивает каждого из нас.
Главный герой — Хобо, человек, который странствует по железным дорогам в поисках своего места в жизни. Он задается вопросом: «Что гонит меня вперед?» Хобо рассказывает о своих воспоминаниях и мечтах, о том, как его собственные хроники жизни заполнили его сознание еще с детства.
