Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Музейное занятие «История в объективе»
Киноафиша Музейное занятие «История в объективе»

Музейное занятие «История в объективе»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музейное занятие для детей в Ельцин Центре

Рекомендованный возраст: 11 — 13 лет.

Сегодня сделать фотографию просто: хватит достать телефон и нажать на экран. Но 200 лет назад процесс фотографирования был настоящим искусством, требующим времени и мастерства. Как это было? На музейном занятии «История в объективе» у юных участников появится возможность узнать об этом в увлекательной форме.

Что ждет детей на занятии?

Ребята отправятся в путешествие по музею, где они:

  • ознакомятся с историей появления фотографии;
  • увидят, какими фотоаппаратами пользовались люди в ХХ веке;
  • научатся получать информацию о нашей стране через фотографии.

Творческий момент

В конце занятия участники создадут небольшой фотоальбом для собственных снимков. Это будет отличный способ закрепить полученные знания и выразить свою креативность.

Не упустите шанс погрузиться в мир фотографии и истории вместе с нами!

Купить билет на выставка Музейное занятие «История в объективе»

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
26 октября воскресенье
14:30
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
от 300 ₽

В ближайшие дни

Посещение Музея и Арт-галереи
12+
Исторические выставки Современное искусство
Посещение Музея и Арт-галереи
17 октября в 10:00 Ельцин Центр
от 400 ₽
Экскурсия в филармонию
16+
Экскурсия
Экскурсия в филармонию
29 ноября в 15:30 Свердловская филармония
от 1000 ₽
Детская школа КВН
6+
Мастер-класс Интерактивный
Детская школа КВН
24 сентября в 17:00 Ельцин Центр
от 250 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше