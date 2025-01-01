Музейное занятие для детей в Ельцин Центре

Рекомендованный возраст: 11 — 13 лет.

Сегодня сделать фотографию просто: хватит достать телефон и нажать на экран. Но 200 лет назад процесс фотографирования был настоящим искусством, требующим времени и мастерства. Как это было? На музейном занятии «История в объективе» у юных участников появится возможность узнать об этом в увлекательной форме.

Что ждет детей на занятии?

Ребята отправятся в путешествие по музею, где они:

ознакомятся с историей появления фотографии;

увидят, какими фотоаппаратами пользовались люди в ХХ веке;

научатся получать информацию о нашей стране через фотографии.

Творческий момент

В конце занятия участники создадут небольшой фотоальбом для собственных снимков. Это будет отличный способ закрепить полученные знания и выразить свою креативность.

Не упустите шанс погрузиться в мир фотографии и истории вместе с нами!