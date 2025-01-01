Меню
Мурли
Билеты от 1000₽
Киноафиша Мурли

Спектакль Мурли

Постановка
Сфера 6+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Сказочная комедия для детей и их родителей

 

Действие происходит в голландском городке, где коты живут среди людей, а люди — среди котов.

Мурли — кошка, ставшая девушкой
Кошка по имени Мурли превращается в девушку, но по-прежнему понимает язык кошек и в душе все-таки остается немного кошкой.

Забавные курьезы и приключения
Мурли удивляет всех вокруг своими поступками, попадает в курьезные и веселые переделки. Мир людей ей кажется странным и сложным, но он начинает ей нравиться. Здесь она узнала, что такое дружба, верность и любовь.

Песни и грациозные перелеты кошек-людей
Зрителей позабавят песни-мурлыканья и грациозные перелеты кошек-людей с одной импровизированной крыши на другую.

Режиссер
Екатерина Еланская
В ролях
Мария Аврамкова
Ирина Сидорова
Василий Куприянов
Елена Елова
Олег Алексеенко

Купить билет на спектакль Мурли

Ноябрь
2 ноября воскресенье
13:00
Сфера Москва, Каретный Ряд, 3, сад «Эрмитаж»
от 1000 ₽
18:00
Сфера Москва, Каретный Ряд, 3, сад «Эрмитаж»
от 1000 ₽

Фотографии

Мурли Мурли Мурли Мурли Мурли Мурли Мурли Мурли

