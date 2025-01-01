Спектакль Мурли

Действие происходит в голландском городке, где коты живут среди людей, а люди — среди котов.
Мурли — кошка, ставшая девушкой
Кошка по имени Мурли превращается в девушку, но по-прежнему понимает язык кошек и в душе все-таки остается немного кошкой.
Забавные курьезы и приключения
Мурли удивляет всех вокруг своими поступками, попадает в курьезные и веселые переделки. Мир людей ей кажется странным и сложным, но он начинает ей нравиться. Здесь она узнала, что такое дружба, верность и любовь.
Песни и грациозные перелеты кошек-людей
Зрителей позабавят песни-мурлыканья и грациозные перелеты кошек-людей с одной импровизированной крыши на другую.