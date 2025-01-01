Меню
16+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Спектакль по автобиографии Горького

Спектакль основан на известном автобиографическом произведении Максима Горького, который погружает зрителей в мир юного Пешкова. Главный герой мечтает о поступлении в Казанский университет, однако его путь принимает неожиданный поворот.

Обращение к реальности

Оказавшись среди пекарей, Пешков взрослеет и познает все тонкости жизни, включая её печальные стороны. Его путь становится настоящим университетом, где любовь и дружба, труд и хлеб становятся основными курсами.

Уроки жизни

Спектакль призывает зрителей научиться не черстветь душой и преодолевать трудности с юмором и иронией. Ведь жизнь, по сути своей, является сокровенным путём, который продолжается, несмотря на все испытания.

Культурная инициатива

"Мои университеты" поставлен в рамках федерального партийного проекта партии "Единая Россия" под названием "Культура малой Родины". Этот проект направлен на развитие театрального искусства в регионах, где культурные ценности и традиции обретают новое дыхание.

Приглашаем вас окунуться в мир театра и вместе с Пешковым пройти через все стремления и испытания, даруемые жизнью.

Купить билет на спектакль Мои университеты


Ноябрь
25 ноября вторник
19:00
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
от 1500 ₽

