Спектакль Мои университеты

Спектакль по автобиографии Горького

Спектакль основан на известном автобиографическом произведении Максима Горького, который погружает зрителей в мир юного Пешкова. Главный герой мечтает о поступлении в Казанский университет, однако его путь принимает неожиданный поворот.

Обращение к реальности

Оказавшись среди пекарей, Пешков взрослеет и познает все тонкости жизни, включая её печальные стороны. Его путь становится настоящим университетом, где любовь и дружба, труд и хлеб становятся основными курсами.

Уроки жизни

Спектакль призывает зрителей научиться не черстветь душой и преодолевать трудности с юмором и иронией. Ведь жизнь, по сути своей, является сокровенным путём, который продолжается, несмотря на все испытания.

Культурная инициатива

"Мои университеты" поставлен в рамках федерального партийного проекта партии "Единая Россия" под названием "Культура малой Родины". Этот проект направлен на развитие театрального искусства в регионах, где культурные ценности и традиции обретают новое дыхание.

Приглашаем вас окунуться в мир театра и вместе с Пешковым пройти через все стремления и испытания, даруемые жизнью.