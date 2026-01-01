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Миха
Киноафиша Миха

Спектакль Миха

Постановка
У Никитских ворот 12+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль-посвящение памяти выдающегося артиста С. М. Михоэлса 

Пьеса Марка Розовского «Миха» посвящена памяти С.М. Михоэлса — выдающегося артиста, режиссера, общественного деятеля, мыслителя и гражданина своей страны. Михоэлс долгое время возглавлял Государственный Еврейский Театр (ГОСЕТ), который В.И. Немирович-Данченко называл уникальным коллективом с «индивидуальными особенностями», отмечая, что в нем есть нечто особенное, «что однажды найдено, глубоко и бережно хранимо».

Документальная основа пьесы

Пьеса написана на основе документальных материалов, с привлечением архивных данных, исторических фактов и свидетельств советской эпохи. Главной темой является жизнь и трагическая судьба Михоэлса, который, несмотря на катаклизмы истории, сохранил честь и достоинство, оставшись верным идеалам советского строя.

Театральная постановка

Театральная постановка «Миха» сочетает документальность с художественной фантазией, наполнена юмором и музыкой, но главное — передать современному зрителю правдивое представление о событиях послевоенного времени. В спектакле зрители смогут увидеть в образе Михоэлса не только артиста, но и героя, который был художником и патриотом.

 

Режиссер
Марк Розовский
В ролях
Валерий Толков
Денис Сарайкин
Вера Десницкая
Анна Титова
Иван Власов
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