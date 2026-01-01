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Спектакль Ма

Постановка
Лицедеи 12+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 12+

О спектакле

История о маме и её мире в театре «Лицедеи»

Спектакль «Ма» — это трогательная и смешная история о материнстве, наполненная радостью и повседневными заботами. Главная героиня, когда-то актриса, сейчас живёт в круговороте однообразных будней, стараясь справиться с бесконечными заботами о семье.

Новый шанс для героини

Но однажды всё меняется: ей предлагают роль в фильме её мечты. Чтобы пройти кастинг, нужно всего лишь записать видеопробу дома. Вопрос лишь в том, удастся ли ей сделать это в условиях непрекращающегося хаоса?

Мама или актриса?

Этот спектакль — светлая и правдивая история о том, что значит быть матерью, пытаясь сохранить свои мечты и найти баланс между заботой о близких и собой.

Режиссер
Таня Вайнштейн
В ролях
Полина Бондарь
Александр Гусаров
Норчелла Акопян
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