История о маме и её мире в театре «Лицедеи»

Спектакль «Ма» — это трогательная и смешная история о материнстве, наполненная радостью и повседневными заботами. Главная героиня, когда-то актриса, сейчас живёт в круговороте однообразных будней, стараясь справиться с бесконечными заботами о семье.

Новый шанс для героини

Но однажды всё меняется: ей предлагают роль в фильме её мечты. Чтобы пройти кастинг, нужно всего лишь записать видеопробу дома. Вопрос лишь в том, удастся ли ей сделать это в условиях непрекращающегося хаоса?

Мама или актриса?

Этот спектакль — светлая и правдивая история о том, что значит быть матерью, пытаясь сохранить свои мечты и найти баланс между заботой о близких и собой.