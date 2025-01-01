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Спектакль Лес

12+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

«Лес» А. Островского. Социальная комедия на сцене ДК Выборгский

Приглашаем вас на спектакль, который представляет собой уникальную интерпретацию известной пьесы Александра Островского. Несмотря на то что автор задумывал её как бытовую драму, режиссер предлагает зрителям увидеть в ней социальную комедию. Действие разворачивается в середине 19 века, но актуальность затронутых тем остается неоспоримой и в наше время.

Актуальность библейских тем

В пьесе поднимаются важные библейские вопросы, которые волнуют общество и по сей день. Эти темы являются основным мерилом в жизни каждого человека, формируя его мировоззрение и социальные нормы. Зрители смогут увидеть, как «свои законы» устанавливаются и диктуются обществом.

Вовлечение зрителей в игру

С первых минут спектакля зрители окажутся вовлечены в захватывающую игру. Даже если вам известен сюжет пьесы, следить за развитием событий будет интересно. Вы сможете сопереживать героям и открывать для себя новые грани этого удивительного произведения.

Мнение эксперта

Режиссер Юрий Кретов делится своими мыслями о пьесе: «Я всегда был очень внимателен к языку Островского. Для меня эта пьеса отражает сущность его отношения к театру. Это самая театральная его работа. Он начинал её, скорее всего, как бытовую драму, а в результате получилась социальная комедия». Кретов также обращает внимание на библейскую тему: «Важно понимать, как Островский пришел к этой мысли, особенно учитывая, что в 1862 году в России вышел новый синодальный перевод Библии, а пьеса была написана в 1870-м».

Не упустите возможность увидеть эту замечательную интерпретацию классического произведения на сцене. Мы уверены, что спектакль оставит яркие впечатления и заставит задуматься о вечных вопросах.

Режиссер
Юрий Кретов
В ролях
Роман Грибков
Роман Грибков
Лидия Мельникова
Нина Скляренко
Николай Клочьев
Александр Кратиров

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 4 сентября
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
19:00 от 1000 ₽

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