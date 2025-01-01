Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лекторий: Россия. Terra incognita. Суровый рай. Русский Север
Киноафиша Лекторий: Россия. Terra incognita. Суровый рай. Русский Север

Лекторий: Россия. Terra incognita. Суровый рай. Русский Север

0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Лекторий в Новосибирском Художественном музее

Новосибирский Художественный музей приглашает всех желающих на увлекательную лекцию в рамках проекта «Тerra incognita». Тема встречи — «Суровый рай. Русский Север». Это событие погрузит вас в мир, о котором многие мечтают, но немногие могут по-настоящему оценить.

Напоминаем, что Русский Север — это не только благословенная земля, но и уникальный уголок с богатой культурой и историей. На лекции вы сможете узнать о его живописных пейзажах, традициях и народах, которые населяют эти просторы. Мы уверены, что откроем перед вами множество уникальных фактов и историй, которые изменят ваше представление о родной стране.

Присоединяйтесь к нам в этом путешествии и откройте для себя красоту, которая часто остается незамеченной в повседневной суете. Это отличная возможность расширить свои горизонты и вдохновиться!

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 4 апреля
Новосибирский художественный музей Новосибирск, Красный просп., 5
13:30 от 300 ₽

В ближайшие дни

Рюриковичи
0+
Исторические выставки Интерактивный
Рюриковичи
14 сентября в 14:30 Исторический парк «Россия — моя история»
от 300 ₽
Россия — моя история. 1945–2022
12+
Исторические выставки
Россия — моя история. 1945–2022
20 сентября в 14:30 Исторический парк «Россия — моя история»
от 300 ₽
Романовы
0+
Исторические выставки Интерактивный
Романовы
13 ноября в 14:30 Исторический парк «Россия — моя история»
от 300 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше