Лекторий в Новосибирском Художественном музее

Новосибирский Художественный музей приглашает всех желающих на увлекательную лекцию в рамках проекта «Тerra incognita». Тема встречи — «Суровый рай. Русский Север». Это событие погрузит вас в мир, о котором многие мечтают, но немногие могут по-настоящему оценить.

Напоминаем, что Русский Север — это не только благословенная земля, но и уникальный уголок с богатой культурой и историей. На лекции вы сможете узнать о его живописных пейзажах, традициях и народах, которые населяют эти просторы. Мы уверены, что откроем перед вами множество уникальных фактов и историй, которые изменят ваше представление о родной стране.

Присоединяйтесь к нам в этом путешествии и откройте для себя красоту, которая часто остается незамеченной в повседневной суете. Это отличная возможность расширить свои горизонты и вдохновиться!