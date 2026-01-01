Лекция Веры Всеволодовны Донец в ГУМе: Великие художники Прованса

Приглашаем вас на лекцию Веры Всеволодовны Донец, посвященную выдающимся художникам, вдохновленным красотой Прованса. Мероприятие состоится в ГУМ Кинозале.

Прованс: Источник вдохновения

Прованс, с его уникальным светом, лавандовыми полями и живописными морскими пейзажами, стал домом для многих великих мастеров. Здесь работали такие художники, как Матисс, Пикассо, Ван Гог и Сезанн, которые изменили лицо мирового искусства. Именно в этих местах родились стили, оказавшие влияние на развитие живописи и созданы шедевры, напоенные южным колоритом.

О лекторе

Вера Всеволодовна Донец — старший научный сотрудник Государственной Третьяковской Галереи и автор многих статей, книг и телевизионных передач по истории русского искусства. С дипломом исторического факультета МГУ, отделения истории искусства, она наслаждается своим призванием, проводя лекции и тематические экскурсии на выставках Третьяковской Галереи.

