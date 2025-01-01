Меню
Лекция «В открытом космосе»
Лекция «В открытом космосе»

12+
О концерте/спектакле

Лекция о подвиге Алексея Леонова в открытом космосе

Первый выход в открытый космос, совершенный Алексеем Архиповичем Леоновым 18 марта 1965 года, стал важной вехой в мировой космонавтике. Это событие открывает перед человеком бездну космоса, враждебное и таинственное пространство, полное опасностей и возможностей.

История выхода в космос

Совершить выход в открытый космос — значит стать один на один с бескрайними просторами. Лишь через тонкое стекло шлема космонавт наблюдает за звездами, а в абсолютной тишине слышит только стук собственного сердца. Этот подвиг стал результатом кропотливой работы тысяч ученых, инженеров и рабочих, а также миллионов простых людей, которые поддерживали космическую программу.

Что ожидает зрителей?

В программе «В открытом космосе» вы сможете узнать о ключевых событиях, связанных с подготовкой и выходами в открытый космос. Мы расскажем о современных технологиях, применяемых в создании скафандров, и о возможных опасностях, поджидающих космонавтов в безвоздушном пространстве.

Рекорды и достижения

Кроме того, в программе вы ознакомитесь с рекордами, установленными отважными покорителями космоса. Эти истории вдохновляют и напоминают нам о смелости и настойчивости тех, кто смог выйти за пределы привычного.

Не пропустите уникальную возможность погрузиться в мир космоса и узнать больше о его покорителях в программе «В открытом космосе».

Октябрь
3 октября пятница
12:00
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
от 400 ₽

