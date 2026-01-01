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Лекция «Нонконформисты. Поиски свободы в искусстве»
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Киноафиша Лекция «Нонконформисты. Поиски свободы в искусстве»

Лекция «Нонконформисты. Поиски свободы в искусстве»

16+
Возраст 16+
Билеты от 0₽

О выставке

Лекция в Люмьер-Холле о нонконформистах в искусстве

Что делать художнику, когда его творчество сковано рамками идеологии? Как сохранить свой голос в условиях молчания и цензуры? Эти вопросы волнуют не только современных артистов, но и тех, кто интересуется историей искусства.

На лекции «Нонконформисты. Поиски свободы в искусстве» мы рассмотрим примеры вдохновляющих художников, которые не боялись идти против течения. Их бунт и несогласие стали основой для подлинного творчества, которое продолжается и по сей день.

Лекцию читает Ирина Кустова — историк искусства и арт-менеджер. Опираясь на свои знания и опыт, она приведет примеры великих мастеров, которые создавали искусство в условиях ограничений и страхом.

Присоединяйтесь к нам, чтобы узнать, как эти художники преодолевали обстоятельства и как их работы продолжают вдохновлять нас сегодня.

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Сентябрь
26 сентября суббота
19:00
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»

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