Лекция в Люмьер-Холле о нонконформистах в искусстве

Что делать художнику, когда его творчество сковано рамками идеологии? Как сохранить свой голос в условиях молчания и цензуры? Эти вопросы волнуют не только современных артистов, но и тех, кто интересуется историей искусства.

На лекции «Нонконформисты. Поиски свободы в искусстве» мы рассмотрим примеры вдохновляющих художников, которые не боялись идти против течения. Их бунт и несогласие стали основой для подлинного творчества, которое продолжается и по сей день.

Лекцию читает Ирина Кустова — историк искусства и арт-менеджер. Опираясь на свои знания и опыт, она приведет примеры великих мастеров, которые создавали искусство в условиях ограничений и страхом.

Присоединяйтесь к нам, чтобы узнать, как эти художники преодолевали обстоятельства и как их работы продолжают вдохновлять нас сегодня.