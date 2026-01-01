Сентиментальная комедия по повести Михаила Зощенко

Приглашаем вас на уникальный спектакль, основанный на одноименной повести Михаила Зощенко. В центре сюжета – главный герой, наивный и смешной «маленький человечек» Забежкин. Этот отверженец, живущий в прочно слаженной обывательской жизни 20-х годов прошлого века, полон «громадных мечтаний» о тепле и достатке.

Мечты о любви

Одной из главных целей Забежкина является женитьба на очаровательной хозяйке козы – Домне Павловне. В этом стремлении переплетаются ирония и романтика, а насмешливость соседствует с лирической задушевностью.

О любви и катастрофах

Спектакль исследует вечное стремление к обыкновенному «человечьему счастью», которое неотвратимо ведет героев к любовной катастрофе. Зрители смогут насладиться тонким юмором Зощенко и погрузиться в атмосферу того времени.

Почему стоит увидеть спектакль?

Эта постановка не только развлекает, но и заставляет задуматься о важнейших человеческих ценностях. Мы приглашаем вас стать свидетелями этой необычной истории о любви, разочаровании и поисках счастья!