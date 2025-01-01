Меню
Клан Броди
Билеты от 1000₽
Спектакль Клан Броди

Спектакль Клан Броди

Постановка
Театр на набережной. Родная сцена 16+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Клан Броди: новая постановка о дружбе и судьбе в Театре на Набережной

Действие спектакля разворачивается в Эдинбурге, столице Шотландии, в 30-е годы XX века, накануне Второй мировой войны. На первый план выходит история о новой учительнице, которая решает «создать клан» избранных девочек. Ее цель - привнести свежесть в затхлую атмосферу частной школы, напоминающей фабрику массового просвещения.

Судьбы девочек клана Броди будут складываться по-разному на протяжении более 10 лет их совместного обучения. Этот спектакль затрагивает важные темы дружбы, преданности и изменения, радости и горечи, которые неизменно сопутствуют каждому из нас.

Режиссура и актерский состав

Спектакль поставил режиссёр Фёдор Сухов. На сцене зрители увидят талантливых актёров, среди которых:

  • Анна Курпякова
  • Виктор Курпяков
  • Евгения Бордзиловская
  • Екатерина Мамрукова
  • Дарья Кузнецова
  • Елизавета Лаврова
  • Валерия Петрачкова
  • Людмила Скорлупкина
  • София Цепляева
  • Беата Турецкая

Спектакль обещает стать увлекательным и запоминающимся событием, которое позволит зрителям погрузиться в мир молодых героинь, столкнувшихся с вызовами и эмоциями, актуальными и по сей день.

Режиссер
Федор Сухов
Федор Сухов
В ролях
Евгения Бордзиловская
Анна Курпякова
Виктор Курпяков
Екатерина Мамрукова
Дарья Кузнецова

Купить билет на спектакль Клан Броди

Декабрь
14 декабря воскресенье
18:00
Театр на набережной. Родная сцена Москва, Фрунзенская наб., 48
от 1000 ₽

Фотографии

Клан Броди Клан Броди Клан Броди Клан Броди Клан Броди

