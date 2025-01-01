Спектакль Клан Броди

Клан Броди: новая постановка о дружбе и судьбе в Театре на Набережной

Действие спектакля разворачивается в Эдинбурге, столице Шотландии, в 30-е годы XX века, накануне Второй мировой войны. На первый план выходит история о новой учительнице, которая решает «создать клан» избранных девочек. Ее цель - привнести свежесть в затхлую атмосферу частной школы, напоминающей фабрику массового просвещения.

Судьбы девочек клана Броди будут складываться по-разному на протяжении более 10 лет их совместного обучения. Этот спектакль затрагивает важные темы дружбы, преданности и изменения, радости и горечи, которые неизменно сопутствуют каждому из нас.

Режиссура и актерский состав

Спектакль поставил режиссёр Фёдор Сухов. На сцене зрители увидят талантливых актёров, среди которых:

Анна Курпякова

Виктор Курпяков

Евгения Бордзиловская

Екатерина Мамрукова

Дарья Кузнецова

Елизавета Лаврова

Валерия Петрачкова

Людмила Скорлупкина

София Цепляева

Беата Турецкая

Спектакль обещает стать увлекательным и запоминающимся событием, которое позволит зрителям погрузиться в мир молодых героинь, столкнувшихся с вызовами и эмоциями, актуальными и по сей день.