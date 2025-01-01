Военно-тактическая игра в Бункере

Приглашаем вас на уникальную военно-тактическую игру в нашем Бункере! Используя безопасное лазерное оружие и сенсоры, фиксирующие попадания, вы сможете погрузиться в захватывающий мир боевых столкновений.

Что вас ждет?

Игра состоит из различных раундов, в которых команды разыгрывают сценарии боевых действий. Наша площадка оборудована всеми необходимыми укрытиями для комфортной и безопасной игры. Кроме того, программу проводят опытные и квалифицированные аниматоры, которые помогут вам освоиться и насладиться процессом.

Как записаться?

Минимальное количество участников для игры составляет 10 человек. Билеты можно приобрести на нашем сайте.

Дополнительная информация

Если у вас больше игроков, вы можете докупить билеты в день мероприятия, за 10 минут до начала, в кассе Бункера. Не упустите возможность провести время с друзьями и испытать свои навыки в командной игре!