Приглашаем вас на уникальную иммерсивную танцевальную прогулку, где музыка и танец объединяют людей, помогая открыть истинное «я». Это пространство для тех, кто хочет избавиться от предрассудков и внутренних ограничений, выпустив наружу все накопившиеся эмоции.
Гостям будет предложен непередаваемый опыт, который сочетает в себе элементы глубокой медитации, сеанса у психолога, бегового марафона, тихой вечеринки, масштабного концерта и тренинга по коммуникации. Это не просто прогулка — это возможность почувствовать невероятное единение с другими людьми, ощутить радость и тепло.
Нет! Танцевальная прогулка будет интересна всем, независимо от уровня подготовки. Зажигательный и чуткий танцор-проводник поможет вам раскрыться и зарядит положительной энергией. Позвольте себе быть собой и откройте новые горизонты вместе с нами!
Танцевальная терапия была создана Ириной Горбачевой, и на протяжении всей прогулки её голос будет сопровождать вас в наушниках вместе с танцором-проводником. Однако сама Ирина не будет присутствовать на мероприятии.
Каждый гость получит брендированную футболку, воду и чистое сухое полотенце. После покупки билета вы получите электронный билет на почту, который необходимо предъявить администратору на прогулке.