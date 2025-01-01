Подарите сертификат на танцевальную терапию «Я танцую по стране» от Ирины Горбачевой в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас на уникальную иммерсивную танцевальную прогулку, где музыка и танец объединяют людей, помогая открыть истинное «я». Это пространство для тех, кто хочет избавиться от предрассудков и внутренних ограничений, выпустив наружу все накопившиеся эмоции.

Что вас ожидает?

Гостям будет предложен непередаваемый опыт, который сочетает в себе элементы глубокой медитации, сеанса у психолога, бегового марафона, тихой вечеринки, масштабного концерта и тренинга по коммуникации. Это не просто прогулка — это возможность почувствовать невероятное единение с другими людьми, ощутить радость и тепло.

Как подготовиться к прогулке?

Возьмите с собой только самое необходимое. Мы позаботимся о ваших вещах, но лучше, если их будет немного.

Наденьте удобную одежду и обувь. Вы будете много, а точнее, ОЧЕНЬ МНОГО двигаться: прыгать, бегать и танцевать. Главное, чтобы ничто не стесняло ваших движений.

Нужен ли опыт в танцах?

Нет! Танцевальная прогулка будет интересна всем, независимо от уровня подготовки. Зажигательный и чуткий танцор-проводник поможет вам раскрыться и зарядит положительной энергией. Позвольте себе быть собой и откройте новые горизонты вместе с нами!

Будет ли на прогулке Ирина Горбачева?

Танцевальная терапия была создана Ириной Горбачевой, и на протяжении всей прогулки её голос будет сопровождать вас в наушниках вместе с танцором-проводником. Однако сама Ирина не будет присутствовать на мероприятии.

Дополнительная информация

Каждый гость получит брендированную футболку, воду и чистое сухое полотенце. После покупки билета вы получите электронный билет на почту, который необходимо предъявить администратору на прогулке.

Информация о мероприятии