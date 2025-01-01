Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Хочу подарить сертификат "Я танцую по стране"

Хочу подарить сертификат "Я танцую по стране"

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Подарите сертификат на танцевальную терапию «Я танцую по стране» от Ирины Горбачевой в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас на уникальную иммерсивную танцевальную прогулку, где музыка и танец объединяют людей, помогая открыть истинное «я». Это пространство для тех, кто хочет избавиться от предрассудков и внутренних ограничений, выпустив наружу все накопившиеся эмоции.

Что вас ожидает?

Гостям будет предложен непередаваемый опыт, который сочетает в себе элементы глубокой медитации, сеанса у психолога, бегового марафона, тихой вечеринки, масштабного концерта и тренинга по коммуникации. Это не просто прогулка — это возможность почувствовать невероятное единение с другими людьми, ощутить радость и тепло.

Как подготовиться к прогулке?

  • Возьмите с собой только самое необходимое. Мы позаботимся о ваших вещах, но лучше, если их будет немного.
  • Наденьте удобную одежду и обувь. Вы будете много, а точнее, ОЧЕНЬ МНОГО двигаться: прыгать, бегать и танцевать. Главное, чтобы ничто не стесняло ваших движений.

Нужен ли опыт в танцах?

Нет! Танцевальная прогулка будет интересна всем, независимо от уровня подготовки. Зажигательный и чуткий танцор-проводник поможет вам раскрыться и зарядит положительной энергией. Позвольте себе быть собой и откройте новые горизонты вместе с нами!

Будет ли на прогулке Ирина Горбачева?

Танцевальная терапия была создана Ириной Горбачевой, и на протяжении всей прогулки её голос будет сопровождать вас в наушниках вместе с танцором-проводником. Однако сама Ирина не будет присутствовать на мероприятии.

Дополнительная информация

Каждый гость получит брендированную футболку, воду и чистое сухое полотенце. После покупки билета вы получите электронный билет на почту, который необходимо предъявить администратору на прогулке.

Информация о мероприятии

  • Продолжительность: 120 минут
  • Место встречи: Севкабель Порт (Кожевенная линия 40Б)

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 июля
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
19:00 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 24 июля
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
19:00 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 25 июля
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
19:00 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 26 июля
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
19:00 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 27 июля
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
19:00 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 28 июля
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
19:00 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 29 июля
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
19:00 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 30 июля
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
19:00 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 31 июля
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
19:00 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 1 августа
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
19:00 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 2 августа
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
19:00 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 3 августа
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
19:00 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 4 августа
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
19:00 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 5 августа
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
19:00 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 6 августа
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
19:00 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 7 августа
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
19:00 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 8 августа
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
19:00 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 9 августа
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
19:00 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 10 августа
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
19:00 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 11 августа
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
19:00 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 12 августа
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
19:00 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 13 августа
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
19:00 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 14 августа
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
19:00 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 15 августа
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
19:00 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
19:00 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 17 августа
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
19:00 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 18 августа
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
19:00 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 19 августа
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
19:00 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 20 августа
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
19:00 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 21 августа
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
19:00 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 22 августа
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
19:00 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
19:00 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 24 августа
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
19:00 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 25 августа
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
19:00 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 26 августа
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
19:00 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 27 августа
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
19:00 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 28 августа
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
19:00 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 29 августа
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
19:00 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 30 августа
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
19:00 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 31 августа
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
19:00 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 1 сентября
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
19:00 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 2 сентября
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
19:00 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 3 сентября
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
19:00 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 4 сентября
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
19:00 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 5 сентября
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
19:00 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 6 сентября
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
19:00 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 7 сентября
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
19:00 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 8 сентября
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
19:00 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 9 сентября
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
19:00 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 10 сентября
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
19:00 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 11 сентября
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
19:00 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 12 сентября
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
19:00 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 13 сентября
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
19:00 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 14 сентября
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
19:00 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 15 сентября
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
19:00 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 16 сентября
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
19:00 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 17 сентября
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
19:00 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 18 сентября
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
19:00 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 19 сентября
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
19:00 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 20 сентября
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
19:00 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 21 сентября
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
19:00 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 22 сентября
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
19:00 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 23 сентября
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
19:00 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 24 сентября
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
19:00 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 25 сентября
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
19:00 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 26 сентября
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
19:00 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 27 сентября
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
19:00 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 28 сентября
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
19:00 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 29 сентября
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
19:00 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 30 сентября
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
19:00 от 3300 ₽

В ближайшие дни

МАФ. Основная экспозиция
6+
Инсталляция Современное искусство
МАФ. Основная экспозиция
21 августа в 21:00 Музей «Арт и факты»
от 590 ₽
Комбо: экскурсия + квест + арома мастер-класс
6+
Экскурсия Мастер-класс Интерактивный
Комбо: экскурсия + квест + арома мастер-класс
26 августа в 10:00 Музей «В Тишине»
от 1650 ₽
Зима в Метаверсово
6+
Интерактивный Современное искусство
Зима в Метаверсово
23 августа в 15:00 Культурный квартал «Брусницын»
от 300 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше