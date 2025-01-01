Спектакль Елка телеканала «Мульт»

Театральное новогоднее шоу “Елка телеканала Мульт”

Продюсерский центр Сергея Нетиевского рад представить обновлённую версию шоу “Живые Краски”. Это захватывающее представление станет настоящим подарком для детей и их родителей.

Что можно ожидать

В программе вас ждут яркие костюмы, впечатляющие декорации и любимые мультяшные персонажи. Новые спецэффекты добавят волшебства, а тактильные игры каждые 10 минут позволят юным зрителям не просто наблюдать, но и активно участвовать в действии.

Дополнительные развлечения

Каждый зритель получит креативный рюкзак-раскраску с сюрпризами, что сделает посещение шоу ещё более запоминающимся. Это отличный способ провести время всей семьёй и погрузиться в атмосферу новогоднего праздника.

Шоу “Елка телеканала Мульт” — это идеальный выбор для тех, кто ценит семейный отдых и хочет насладиться магией театрального искусства в праздничный сезон.