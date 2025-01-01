Спектакль Елка телеканала «Мульт»

Меню
Елка телеканала «Мульт»
Театральное новогоднее шоу “Елка телеканала Мульт”

Продюсерский центр Сергея Нетиевского рад представить обновлённую версию шоу “Живые Краски”. Это захватывающее представление станет настоящим подарком для детей и их родителей.

Что можно ожидать

В программе вас ждут яркие костюмы, впечатляющие декорации и любимые мультяшные персонажи. Новые спецэффекты добавят волшебства, а тактильные игры каждые 10 минут позволят юным зрителям не просто наблюдать, но и активно участвовать в действии.

Дополнительные развлечения

Каждый зритель получит креативный рюкзак-раскраску с сюрпризами, что сделает посещение шоу ещё более запоминающимся. Это отличный способ провести время всей семьёй и погрузиться в атмосферу новогоднего праздника.

Шоу “Елка телеканала Мульт” — это идеальный выбор для тех, кто ценит семейный отдых и хочет насладиться магией театрального искусства в праздничный сезон.

Декабрь
Январь
13 декабря суббота
14:00
Большой зал Пермской филармонии Пермь, Куйбышева, 14
от 1290 ₽
17:00
Большой зал Пермской филармонии Пермь, Куйбышева, 14
от 1290 ₽
14 декабря воскресенье
11:00
Большой зал Пермской филармонии Пермь, Куйбышева, 14
от 1290 ₽
14:00
Большой зал Пермской филармонии Пермь, Куйбышева, 14
от 1290 ₽
20 декабря суббота
14:00
Локомотив-арена Новосибирск, Ипподромская, 18
от 1290 ₽
17:00
Локомотив-арена Новосибирск, Ипподромская, 18
от 1290 ₽
27 декабря суббота
11:00
МТС Live Холл Челябинск, Труда, 181, ТРК «Таганай»
от 1290 ₽
14:00
МТС Live Холл Челябинск, Труда, 181, ТРК «Таганай»
от 1290 ₽
17:00
МТС Live Холл Челябинск, Труда, 181, ТРК «Таганай»
от 1290 ₽
28 декабря воскресенье
11:00
МТС Live Холл Челябинск, Труда, 181, ТРК «Таганай»
от 1290 ₽
14:00
МТС Live Холл Челябинск, Труда, 181, ТРК «Таганай»
от 1290 ₽
29 декабря понедельник
17:00
Космос Екатеринбург, Дзержинского, 2
от 1290 ₽
30 декабря вторник
11:00
Космос Екатеринбург, Дзержинского, 2
от 1290 ₽
14:00
Космос Екатеринбург, Дзержинского, 2
от 1290 ₽
17:00
Космос Екатеринбург, Дзержинского, 2
от 1290 ₽
2 января пятница
11:00
Космос Екатеринбург, Дзержинского, 2
от 1290 ₽
14:00
Космос Екатеринбург, Дзержинского, 2
от 1290 ₽
17:00
Космос Екатеринбург, Дзержинского, 2
от 1290 ₽
3 января суббота
11:00
Космос Екатеринбург, Дзержинского, 2
от 1290 ₽
14:00
Космос Екатеринбург, Дзержинского, 2
от 1290 ₽
17:00
Космос Екатеринбург, Дзержинского, 2
от 1290 ₽
4 января воскресенье
11:00
Космос Екатеринбург, Дзержинского, 2
от 1290 ₽
14:00
Космос Екатеринбург, Дзержинского, 2
от 1290 ₽
7 января среда
11:00
Казань Экспо Казань, с. Большие Кабаны, Выставочная, 1
от 1290 ₽
14:00
Казань Экспо Казань, с. Большие Кабаны, Выставочная, 1
от 1290 ₽
17:00
Казань Экспо Казань, с. Большие Кабаны, Выставочная, 1
от 1290 ₽
8 января четверг
11:00
Казань Экспо Казань, с. Большие Кабаны, Выставочная, 1
от 1290 ₽
14:00
Казань Экспо Казань, с. Большие Кабаны, Выставочная, 1
от 1290 ₽
9 января пятница
11:00
Башкортостан Уфа, Ленина, 50
от 1290 ₽
14:00
Башкортостан Уфа, Ленина, 50
от 1290 ₽
17:00
Башкортостан Уфа, Ленина, 50
от 1290 ₽

