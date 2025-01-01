Меню
Экскурсия «Подружка моя кукла»
Экскурсия в мир театра кукол

Ростовский государственный театр кукол им. В.С. Былкова приглашает зрителей расширить свои знания о театральном искусстве. В рамках увлекательных экскурсий вы сможете заглянуть за кулисы и познакомиться с удивительными тайнами театра кукол, а также узнать о разных системах кукол и многом другом.

История театра кукол

На третьей экскурсии вы окунетесь в историю театра кукол с древнегреческих и китайских корней до наших дней. Кто знает, что в мире есть страны, где куклы играют особую роль? Например, одну из стран называют «самой кукольной», а в другой с удовольствием показывают театры кукол на воде.

Разнообразие кукол

Вы также сможете увидеть многообразие видов кукол, включая «верховые» и «низовые». Что они собой представляют? Присоединяйтесь к экскурсии, чтобы получить ответы на эти и многие другие вопросы.

Мастер-класс и фотосессия

В завершение вас ждет небольшой мастер-класс по кукловождению, где вы сможете попробовать себя в роли кукловода, а также увлекательная фотосессия, чтобы запечатлеть незабываемые моменты.

Не упустите возможность погрузиться в волшебный мир театра кукол и узнать об искусстве, которое способно удивлять и вдохновлять!

Ноябрь
13 ноября четверг
16:30
Театр кукол им. Владимира Былкова Ростов-на-Дону, Университетский пер., 46

