Экскурсия по закулисью
Экскурсия по закулисью

Постановка
Театр сказки 6+
Продолжительность 50 минут
Возраст 6+

О выставке

Экскурсия для зрителей по закулисью кукольного театра

Санкт-Петербургский государственный кукольный театр сказки у Московских ворот приглашает вас на увлекательную экскурсию по закулисью, предназначенную для зрителей от 7 лет.

Во время экскурсии вы сможете познакомиться с работой театральных мастеров: бутафоров, технолога театрального костюма, конструктора кукол, декоратора, столяра, гримёра и постижёра. Узнайте, как создаются уникальные куклы и декорации для спектаклей.

Для вас будут продемонстрированы различные аспекты театральной работы. Вы увидите, как с помощью грима превращаются в сказочных героев, и какие секреты скрывают театральные костюмы. Кроме того, у вас будет возможность задать любые вопросы и получить на них ответы от специалистов театра.

Февраль
Март
27 февраля пятница
17:00
Театр сказки Санкт-Петербург, Московский просп., 121
от 400 ₽
28 февраля суббота
14:00
Театр сказки Санкт-Петербург, Московский просп., 121
от 400 ₽
7 марта суббота
12:45
Театр сказки Санкт-Петербург, Московский просп., 121
от 400 ₽
21 марта суббота
12:30
Театр сказки Санкт-Петербург, Московский просп., 121
от 400 ₽
29 марта воскресенье
15:30
Театр сказки Санкт-Петербург, Московский просп., 121
от 400 ₽

Фотографии

Экскурсия по закулисью Экскурсия по закулисью

