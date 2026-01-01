Экскурсия для зрителей по закулисью кукольного театра

Санкт-Петербургский государственный кукольный театр сказки у Московских ворот приглашает вас на увлекательную экскурсию по закулисью, предназначенную для зрителей от 7 лет.

Во время экскурсии вы сможете познакомиться с работой театральных мастеров: бутафоров, технолога театрального костюма, конструктора кукол, декоратора, столяра, гримёра и постижёра. Узнайте, как создаются уникальные куклы и декорации для спектаклей.

Для вас будут продемонстрированы различные аспекты театральной работы. Вы увидите, как с помощью грима превращаются в сказочных героев, и какие секреты скрывают театральные костюмы. Кроме того, у вас будет возможность задать любые вопросы и получить на них ответы от специалистов театра.