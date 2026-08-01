Уникальная экскурсия по особняку Половцова
Узнайте об одном из красивейших частных дворцов Петербурга — особняке Половцова. Этот дом, который принадлежит Союзу архитекторов, открыт только по предварительной записи. Здесь вы сможете увидеть парадные интерьеры XIX века, включая Белый, Бронзовый и Дубовой залы, а также библиотеку с итальянскими резными панелями и столовую с уникальной отделкой.
Что вам предстоит увидеть
- Белый зал: оформленный в стиле Людовика XV, это один из первых залов в Петербурге с электрическим освещением.
- Бронзовый зал: здесь свет попадает через потолочный плафон, отражаясь в бронзовых панелях. Ранее в этом зале висели гобелены, подаренные Наполеоном Александру I.
- Дубовой зал: камин XVI века из четырех видов мрамора, который используется до сих пор.
- Библиотека: с уникальными итальянскими панелями XVI века, оригинальные, а не копии.
- Столовая: обшитая кордуанской кожей XVII века, такая отделка больше нигде не встречается в Петербурге.
- Зелёная гостиная: залы, где хозяйка дома принимала гостей.
- Малиновая гостиная: сохранившаяся отделка из шёлка, не менялась на протяжении 130 лет.
- Бархатные стены: созданные с использованием редкой техники, стоимость одной стены превышает 100 миллионов рублей.
Исторические моменты
Этот особняк стал свидетелем многих значимых событий. В 1787 году здесь скрывался Франциско Миранда от испанских властей, а в 1793 году граф д’Артуа ожидал решения своей судьбы после казни брата в Париже.
Хозяйка особняка была приёмной дочерью барона Штиглица, известного российского финансиста, и связывали с ней слухи о родстве с Домом Романовых. Её муж, Александр Половцов, был государственным секретарём Александра III и однажды лишился фамильного герба по указу императора.
Организационные детали
- Билеты включены в стоимость. Группа небольшая, комфортная атмосфера. Рекомендуем бронировать заранее, места ограничены.
- Не забудьте зарегистрировать билет сразу после покупки, это займёт немного времени.
- Вход без сопровождения гида невозможен. Гид встретит группу в вестибюле дворца по времени, указанному на билете.
Не упустите возможность увидеть уникальные интерьеры особняка Половцова и узнать интересные истории, которые в них скрываются!