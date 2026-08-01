Уникальная экскурсия по особняку Половцова

Узнайте об одном из красивейших частных дворцов Петербурга — особняке Половцова. Этот дом, который принадлежит Союзу архитекторов, открыт только по предварительной записи. Здесь вы сможете увидеть парадные интерьеры XIX века, включая Белый, Бронзовый и Дубовой залы, а также библиотеку с итальянскими резными панелями и столовую с уникальной отделкой.

Что вам предстоит увидеть

Белый зал : оформленный в стиле Людовика XV, это один из первых залов в Петербурге с электрическим освещением.

: оформленный в стиле Людовика XV, это один из первых залов в Петербурге с электрическим освещением. Бронзовый зал : здесь свет попадает через потолочный плафон, отражаясь в бронзовых панелях. Ранее в этом зале висели гобелены, подаренные Наполеоном Александру I.

: здесь свет попадает через потолочный плафон, отражаясь в бронзовых панелях. Ранее в этом зале висели гобелены, подаренные Наполеоном Александру I. Дубовой зал : камин XVI века из четырех видов мрамора, который используется до сих пор.

: камин XVI века из четырех видов мрамора, который используется до сих пор. Библиотека : с уникальными итальянскими панелями XVI века, оригинальные, а не копии.

: с уникальными итальянскими панелями XVI века, оригинальные, а не копии. Столовая : обшитая кордуанской кожей XVII века, такая отделка больше нигде не встречается в Петербурге.

: обшитая кордуанской кожей XVII века, такая отделка больше нигде не встречается в Петербурге. Зелёная гостиная : залы, где хозяйка дома принимала гостей.

: залы, где хозяйка дома принимала гостей. Малиновая гостиная : сохранившаяся отделка из шёлка, не менялась на протяжении 130 лет.

: сохранившаяся отделка из шёлка, не менялась на протяжении 130 лет. Бархатные стены: созданные с использованием редкой техники, стоимость одной стены превышает 100 миллионов рублей.

Исторические моменты

Этот особняк стал свидетелем многих значимых событий. В 1787 году здесь скрывался Франциско Миранда от испанских властей, а в 1793 году граф д’Артуа ожидал решения своей судьбы после казни брата в Париже.

Хозяйка особняка была приёмной дочерью барона Штиглица, известного российского финансиста, и связывали с ней слухи о родстве с Домом Романовых. Её муж, Александр Половцов, был государственным секретарём Александра III и однажды лишился фамильного герба по указу императора.

Организационные детали

Билеты включены в стоимость. Группа небольшая, комфортная атмосфера. Рекомендуем бронировать заранее, места ограничены.

Не забудьте зарегистрировать билет сразу после покупки, это займёт немного времени.

Вход без сопровождения гида невозможен. Гид встретит группу в вестибюле дворца по времени, указанному на билете.

Не упустите возможность увидеть уникальные интерьеры особняка Половцова и узнать интересные истории, которые в них скрываются!