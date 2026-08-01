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Экскурсия по уникальному особняку Половцова
Киноафиша Экскурсия по уникальному особняку Половцова

Экскурсия по уникальному особняку Половцова

6+
Возраст 6+

О выставке

Уникальная экскурсия по особняку Половцова

Узнайте об одном из красивейших частных дворцов Петербурга — особняке Половцова. Этот дом, который принадлежит Союзу архитекторов, открыт только по предварительной записи. Здесь вы сможете увидеть парадные интерьеры XIX века, включая Белый, Бронзовый и Дубовой залы, а также библиотеку с итальянскими резными панелями и столовую с уникальной отделкой.

Что вам предстоит увидеть

  • Белый зал: оформленный в стиле Людовика XV, это один из первых залов в Петербурге с электрическим освещением.
  • Бронзовый зал: здесь свет попадает через потолочный плафон, отражаясь в бронзовых панелях. Ранее в этом зале висели гобелены, подаренные Наполеоном Александру I.
  • Дубовой зал: камин XVI века из четырех видов мрамора, который используется до сих пор.
  • Библиотека: с уникальными итальянскими панелями XVI века, оригинальные, а не копии.
  • Столовая: обшитая кордуанской кожей XVII века, такая отделка больше нигде не встречается в Петербурге.
  • Зелёная гостиная: залы, где хозяйка дома принимала гостей.
  • Малиновая гостиная: сохранившаяся отделка из шёлка, не менялась на протяжении 130 лет.
  • Бархатные стены: созданные с использованием редкой техники, стоимость одной стены превышает 100 миллионов рублей.

Исторические моменты

Этот особняк стал свидетелем многих значимых событий. В 1787 году здесь скрывался Франциско Миранда от испанских властей, а в 1793 году граф д’Артуа ожидал решения своей судьбы после казни брата в Париже.

Хозяйка особняка была приёмной дочерью барона Штиглица, известного российского финансиста, и связывали с ней слухи о родстве с Домом Романовых. Её муж, Александр Половцов, был государственным секретарём Александра III и однажды лишился фамильного герба по указу императора.

Организационные детали

  • Билеты включены в стоимость. Группа небольшая, комфортная атмосфера. Рекомендуем бронировать заранее, места ограничены.
  • Не забудьте зарегистрировать билет сразу после покупки, это займёт немного времени.
  • Вход без сопровождения гида невозможен. Гид встретит группу в вестибюле дворца по времени, указанному на билете.

Не упустите возможность увидеть уникальные интерьеры особняка Половцова и узнать интересные истории, которые в них скрываются!

Купить билет на выставка Экскурсия по уникальному особняку Половцова

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В других городах
Август
17 августа понедельник
14:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
18 августа вторник
16:30
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
19 августа среда
15:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
20 августа четверг
15:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
16:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
21 августа пятница
16:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
24 августа понедельник
15:30
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52

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