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Мастер-класс «Карамельная мастерская»
Киноафиша Мастер-класс «Карамельная мастерская»

Мастер-класс «Карамельная мастерская»

6+
Возраст 6+

О выставке

Карамельная мастерская для детей на Фабрике мороженого Alpinetti

Хотите узнать, как создаётся настоящая карамель, и попробовать себя в роли мастера-карамелье? На этом мастер-классе как дети, так и взрослые смогут освоить секреты приготовления сладостей. Участники пройдут весь путь — от знакомства с сахарной смесью до создания собственных карамельных фигур.

Что вас ждет на мастер-классе?

Под руководством опытного мастера вы освоите несколько техник и приготовите четыре вида карамели:

  • лепную карамель;
  • крученую карамель;
  • фигурный плоский леденец на палочке;
  • маленькие карамельки.

Каждый сможет проявить свою фантазию, придумать уникальные формы и создать целую коллекцию сладких изделий. Мастер-класс подойдет для семейного отдыха, встреч с друзьями или необычного творческого досуга.

Важно знать

Все приготовленные сладости участники смогут забрать с собой в индивидуальных упаковках. Мастер-класс предназначен для детей от 7 лет, а также для взрослых. Дети до 14 лет должны быть в сопровождении взрослого.

Продолжительность занятия составляет 60 минут. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя захватывающий мир карамели!

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В других городах
Август
Сентябрь
19 августа среда
17:00
Фабрика мороженого Alpinetti Санкт-Петербург, Александровский парк, 4, корп. 3, литера А, МФК «Великан-парк»
от 1900 ₽
26 августа среда
17:00
Фабрика мороженого Alpinetti Санкт-Петербург, Александровский парк, 4, корп. 3, литера А, МФК «Великан-парк»
от 1900 ₽
2 сентября среда
17:00
Фабрика мороженого Alpinetti Санкт-Петербург, Александровский парк, 4, корп. 3, литера А, МФК «Великан-парк»
от 1900 ₽

Фотографии

Мастер-класс «Карамельная мастерская» Мастер-класс «Карамельная мастерская» Мастер-класс «Карамельная мастерская» Мастер-класс «Карамельная мастерская» Мастер-класс «Карамельная мастерская»

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