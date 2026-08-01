Карамельная мастерская для детей на Фабрике мороженого Alpinetti

Хотите узнать, как создаётся настоящая карамель, и попробовать себя в роли мастера-карамелье? На этом мастер-классе как дети, так и взрослые смогут освоить секреты приготовления сладостей. Участники пройдут весь путь — от знакомства с сахарной смесью до создания собственных карамельных фигур.

Что вас ждет на мастер-классе?

Под руководством опытного мастера вы освоите несколько техник и приготовите четыре вида карамели:

лепную карамель;

крученую карамель;

фигурный плоский леденец на палочке;

маленькие карамельки.

Каждый сможет проявить свою фантазию, придумать уникальные формы и создать целую коллекцию сладких изделий. Мастер-класс подойдет для семейного отдыха, встреч с друзьями или необычного творческого досуга.

Важно знать

Все приготовленные сладости участники смогут забрать с собой в индивидуальных упаковках. Мастер-класс предназначен для детей от 7 лет, а также для взрослых. Дети до 14 лет должны быть в сопровождении взрослого.

Продолжительность занятия составляет 60 минут. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя захватывающий мир карамели!