Спектакль Дураки-дороги

Спектакль по произведениям Владимира Сорокина в Театре эстрады Аркадия Райкина

Театр Эстрады имени Аркадия Райкина приглашает зрителей на уникальную постановку «Дураки-дороги», основанную на произведениях живого классика соц-арта Владимира Сорокина. Режиссёр Стас Парфёнов, известный своими масштабными мультимедийными проектами в ГМЗ «Петергоф» и Михайловском театре, создал оригинальную интерпретацию текстов Сорокина, погружая зрителя в эксцентричный и парадоксальный мир российской глубинки.

Сюжет и особенности постановки:

Основой для спектакля послужили фольклорные аналоги мемов из книги Владимира Сорокина «Русские народные пословицы и поговорки», а также его рассказы, написанные в разные годы. В центре сюжета — российская провинция, готовящаяся с размахом отметить важный юбилей. Этот мир, словно сошедший с лубочных картинок, населяют колоритные персонажи: чудаковатые и нелепые, трогательные и жалкие, но в то же время старательно угождающие начальству.

Атмосфера и жанр:

Проза Сорокина, неординарная и насыщенная сатирой, открыла перед творческой командой широкое поле для фантазии. Зрителей ждёт яркая комедия, где сатира переплетается с грустной иронией, а абсурдные, порой трагикомические ситуации заставляют задуматься над реальностью окружающего мира.

Не пропустите

«Дураки-дороги» — это не просто спектакль, а целое путешествие в глубины российской души, где комедия и трагедия идут рука об руку. Ожидайте остроумный, яркий и местами шокирующий театральный опыт, который не оставит вас равнодушными.