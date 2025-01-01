Меню
Спектакль Друзья

16+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 16+
О спектакле

Тайны мужской дружбы: спектакль «Друзья»

Что действительно лежит в основе дружбы? Бескорыстность, симпатия, общность интересов или взаимное уважение? На эти актуальные вопросы в спектакле «Друзья» постараются ответить три друга: Серж, Иван и Марк.

Сюжет вращается вокруг одной интригующей ситуации: один из друзей приобретает абсолютно белую картину модного художника за баснословную сумму. Это покупка ставит под сомнение ценности и приоритеты героев, заставляя их обсудить, что же действительно важно в их отношениях.

О чем спектакль?

Спектакль поднимает важные темы, касающиеся истинных ценностей дружбы и того, как материальные вещи могут влиять на человеческие отношения. С помощью непринужденного диалога и юмора, авторы показывают, что настоящая дружба способна преодолеть любые препятствия.

Почему стоит посмотреть?

«Друзья» — это не просто легкая комедия. Это глубокая и трогательная история, которая заставляет зрителей задуматься о том, что в жизни по-настоящему ценно. Спектакль заставляет нас вспомнить о собственных дружбах и о том, что делает их крепкими и настоящими.

Не упустите возможность стать свидетелями этой увлекательной постановки, которая обещает оставить след в вашем сердце!

Режиссер
Евгений Шамрай
В ролях
Павел Михайлов
Александр Молчанов
Виталий Мокроусов

Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
3 февраля вторник
18:45
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 35000 ₽
11 февраля среда
18:45
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 35000 ₽
19 февраля четверг
18:45
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 35000 ₽
27 февраля пятница
18:45
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 35000 ₽
3 марта вторник
18:45
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 35000 ₽
11 марта среда
18:45
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 35000 ₽
19 марта четверг
18:45
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 35000 ₽
27 марта пятница
18:45
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 35000 ₽
1 апреля среда
18:45
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 35000 ₽
9 апреля четверг
18:45
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 35000 ₽
17 апреля пятница
18:45
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 35000 ₽
25 апреля суббота
18:45
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 35000 ₽
5 мая вторник
18:45
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 35000 ₽
13 мая среда
18:45
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 35000 ₽
21 мая четверг
18:45
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 35000 ₽
29 мая пятница
18:45
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 35000 ₽
2 июня вторник
18:45
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 35000 ₽
10 июня среда
18:45
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 35000 ₽
18 июня четверг
18:45
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 35000 ₽
26 июня пятница
18:45
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 35000 ₽
1 июля среда
18:45
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 35000 ₽
9 июля четверг
18:45
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 35000 ₽
17 июля пятница
18:45
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 35000 ₽
25 июля суббота
18:45
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 35000 ₽
4 августа вторник
18:45
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 35000 ₽
12 августа среда
18:45
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 35000 ₽
20 августа четверг
18:45
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 35000 ₽
28 августа пятница
18:45
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 35000 ₽
2 сентября среда
18:45
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 35000 ₽
10 сентября четверг
18:45
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 35000 ₽
18 сентября пятница
18:45
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 35000 ₽
26 сентября суббота
18:45
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 35000 ₽
6 октября вторник
18:45
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 35000 ₽
14 октября среда
18:45
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 35000 ₽
22 октября четверг
18:45
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 35000 ₽
30 октября пятница
18:45
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 35000 ₽
3 ноября вторник
18:45
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 35000 ₽
9 ноября понедельник
18:45
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 35000 ₽

Фотографии

Друзья Друзья Друзья Друзья Друзья Друзья

