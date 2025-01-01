Меню
Дочкины папы
Билеты от 0₽
Киноафиша Дочкины папы

Спектакль Дочкины папы

12+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Комедия «Знакомься, дорогой, это мой папа!»

Приглашаем вас на захватывающее театральное представление «Знакомься, дорогой, это мой папа!». Остросюжетная комедия расскажет о Насте, которая о своем отце знала лишь то, что он стал героем короткого курортного романа её матери. Публикуя в газете неотправленное письмо, девушка надеется на чудо. Но чудес мало, и вскоре на пороге её дома начинают появляться настоящие «отцы»!

Творческая команда

Сценарий к спектаклю написан знаменитым Олегом Антоновым. Автора многих популярных фильмов, таких как «Сирота Казанская», «Новогодний детектив» и «Апостол», а также известных пьес, включая «Смертельный номер» и «Первый снег». Его работы отличаются оригинальным стилем и тонким юмором.

Участники спектакля

  • Анатолий Васильев
    (Народный артист)     — зрители запомнят его роли в сериалах «Сваты», «Экипаж» и «Крик совы».
  • Сергей Степин
    (Артист Губернского театра)     — известен по фильмам «Мир, дружба, жвачка» и антрепризным спектаклям.
  • Сергей Рубеко
    (Заслуженный артист)     — его яркие роли в сериалах «Ликвидация» и «Молодежка» никого не оставят равнодушным.
  • Владимир Долинский
    (Заслуженный артист)     — сыграл в «Тот самый Мюнхгаузен» и «Трех мушкетерах».
  • Ольга Лифенцева
    (Актриса)     — признанная актриса в антрепризах и ряде популярных телепроектов.
  • Дмитрий Марин
    (Актер Малого театра)     — его комедийная игра в «Закрыть гештальт» вызывает восторг у зрителей.

Почему стоит посетить это приключение?

«Знакомься, дорогой, это мой папа!» — это не только развлекательная комедия, но и глубокая история о семейных ценностях, поиске утраченных отношений и смехе, который помогает справляться с неожиданностями жизни. Не упустите возможность увидеть спектакль, который заставляет задуматься и смеяться одновременно!

В ролях
Сергей Степин
Сергей Степин
Сергей Рубеко
Сергей Рубеко
Владимир Долинский
Владимир Долинский
Ольга Лифенцева
Анатолий Васильев
Анатолий Васильев

Расписание

17 сентября
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
19:00 от 1000 ₽
30 октября
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
13:00
31 октября
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
11:30
7 ноября
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
16:00
20 ноября
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
16:00
21 ноября
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
11:30 14:00
4 декабря
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
16:00
23 декабря
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
13:00

Фотографии

Дочкины папы Дочкины папы Дочкины папы Дочкины папы Дочкины папы

