Спектакль Дочкины папы

Приглашаем вас на захватывающее театральное представление «Знакомься, дорогой, это мой папа!». Остросюжетная комедия расскажет о Насте, которая о своем отце знала лишь то, что он стал героем короткого курортного романа её матери. Публикуя в газете неотправленное письмо, девушка надеется на чудо. Но чудес мало, и вскоре на пороге её дома начинают появляться настоящие «отцы»!
Сценарий к спектаклю написан знаменитым Олегом Антоновым. Автора многих популярных фильмов, таких как «Сирота Казанская», «Новогодний детектив» и «Апостол», а также известных пьес, включая «Смертельный номер» и «Первый снег». Его работы отличаются оригинальным стилем и тонким юмором.
«Знакомься, дорогой, это мой папа!» — это не только развлекательная комедия, но и глубокая история о семейных ценностях, поиске утраченных отношений и смехе, который помогает справляться с неожиданностями жизни. Не упустите возможность увидеть спектакль, который заставляет задуматься и смеяться одновременно!