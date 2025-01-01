Спектакль Дочкины папы

Комедия «Знакомься, дорогой, это мой папа!»

Приглашаем вас на захватывающее театральное представление «Знакомься, дорогой, это мой папа!». Остросюжетная комедия расскажет о Насте, которая о своем отце знала лишь то, что он стал героем короткого курортного романа её матери. Публикуя в газете неотправленное письмо, девушка надеется на чудо. Но чудес мало, и вскоре на пороге её дома начинают появляться настоящие «отцы»!

Творческая команда

Сценарий к спектаклю написан знаменитым Олегом Антоновым. Автора многих популярных фильмов, таких как «Сирота Казанская», «Новогодний детектив» и «Апостол», а также известных пьес, включая «Смертельный номер» и «Первый снег». Его работы отличаются оригинальным стилем и тонким юмором.

Участники спектакля

Анатолий Васильев

(Народный артист) — зрители запомнят его роли в сериалах «Сваты», «Экипаж» и «Крик совы».

(Артист Губернского театра) — известен по фильмам «Мир, дружба, жвачка» и антрепризным спектаклям.

(Заслуженный артист) — его яркие роли в сериалах «Ликвидация» и «Молодежка» никого не оставят равнодушным.

(Заслуженный артист) — сыграл в «Тот самый Мюнхгаузен» и «Трех мушкетерах».

(Актриса) — признанная актриса в антрепризах и ряде популярных телепроектов.

(Актер Малого театра) — его комедийная игра в «Закрыть гештальт» вызывает восторг у зрителей.

Почему стоит посетить это приключение?

«Знакомься, дорогой, это мой папа!» — это не только развлекательная комедия, но и глубокая история о семейных ценностях, поиске утраченных отношений и смехе, который помогает справляться с неожиданностями жизни. Не упустите возможность увидеть спектакль, который заставляет задуматься и смеяться одновременно!