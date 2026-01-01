Поэтический вечер Дмитрия Кравченко

Приглашаем вас на уникальное событие — поэтический вечер Дмитрия Кравченко под названием «Бога не видно, но я его вижу...». Это не просто концерт, а глубокое погружение в суть поэзии, которая заставляет задуматься о важнейших вопросах жизни.

Смысл поэзии

Дмитрий Кравченко утверждает, что поэзия — это не просто красивые строки. «Вас обманывали. Поэзия — не про «ах, как красиво», а про правду, от которой сводит челюсти», — говорит он. На вечере вы сможете услышать стихи, которые взломали Рунет, в том числе известный текст о Боге, ставший настоящим хитом среди любителей словесного искусства.

Эмоции и ощущения

Голос Кравченко называют «наркотиком» — его слова проникают в душу и не оставляют равнодушными. Ожидайте эмоций, которые трудно сдержать. Если вы пришли просто «позевать», лучше найдите другое место. Этот вечер — про вас и ваши переживания после встречи с поэзией.

Не упустите возможность стать частью этого поэтического события, которое точно оставит след в вашем сердце.