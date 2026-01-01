Оповещения от Киноафиши
Дмитрий Кравченко
Дмитрий Кравченко

Дмитрий Кравченко

0+
Возраст 0+

О выставке

Поэтический вечер Дмитрия Кравченко

Приглашаем вас на уникальное событие — поэтический вечер Дмитрия Кравченко под названием «Бога не видно, но я его вижу...». Это не просто концерт, а глубокое погружение в суть поэзии, которая заставляет задуматься о важнейших вопросах жизни.

Смысл поэзии

Дмитрий Кравченко утверждает, что поэзия — это не просто красивые строки. «Вас обманывали. Поэзия — не про «ах, как красиво», а про правду, от которой сводит челюсти», — говорит он. На вечере вы сможете услышать стихи, которые взломали Рунет, в том числе известный текст о Боге, ставший настоящим хитом среди любителей словесного искусства.

Эмоции и ощущения

Голос Кравченко называют «наркотиком» — его слова проникают в душу и не оставляют равнодушными. Ожидайте эмоций, которые трудно сдержать. Если вы пришли просто «позевать», лучше найдите другое место. Этот вечер — про вас и ваши переживания после встречи с поэзией.

Не упустите возможность стать частью этого поэтического события, которое точно оставит след в вашем сердце.

В других городах
Март
Апрель
Май
2 марта понедельник
19:00
Культурное пространство «Часовой завод» Пермь, Чернышевского, 28
от 1500 ₽
7 апреля вторник
19:00
Дом офицеров Волгоград, просп. имени В.И.Ленина, 31
от 1700 ₽
13 апреля понедельник
19:00
Воронежский городской дворец культуры Воронеж, 9 Января, 108
от 1700 ₽
21 апреля вторник
19:00
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
от 1700 ₽
22 апреля среда
19:00
Челябинский ДК железнодорожников Челябинск, Цвиллинга, 54
от 1700 ₽
6 мая среда
20:00
Филармония им. Пономаренко Краснодар, Красная, 55
от 1300 ₽
14 мая четверг
20:00
Дворец Белосельских-Белозерских Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 2700 ₽

Фотографии

Дмитрий Кравченко Дмитрий Кравченко Дмитрий Кравченко Дмитрий Кравченко Дмитрий Кравченко Дмитрий Кравченко Дмитрий Кравченко Дмитрий Кравченко

