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Черная скрипочка
Киноафиша Черная скрипочка

Спектакль Черная скрипочка

12+
Продолжительность 1 час 15 минут, без антракта
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль по шведской сказке Ульфа Старка

Приглашаем вас на спектакль «Черная скрипочка», поставленный молодым режиссёром Фамилом Джавадовым, выпускником мастерской Андрея Могучего. В основе постановки лежит сказка шведского писателя Ульфа Старка, которого считают наследником традиций Астрид Линдгрен.

Сюжет

«Черная скрипочка» рассказывает трогательную историю о детстве брата и сестры — Ульфа и Сары, которые уже стали взрослыми, но вспоминают о том, что пережили в детстве. Сара тяжело заболела, и все радости — игрушки, воздушные шары, смешные истории — перестали её радовать. Она проводит дни в молчании, не находя утешения.

Однажды, не в силах уснуть, Сара просит Ульфа сыграть ей на черной скрипочке. Этот инструмент когда-то подарил детям отец, но запретил трогать, так как «она особенная» и «не каждый может на ней сыграть». Сначала Ульф отказывается, так как не умеет играть, но затем принимает решение попытаться.

Поединок со Смертью

По мере игры на скрипочке, мелодия начинает завораживать, и Сара постепенно засыпает. В этот момент в комнату к детям заходит Смерть. Ульф, не желая расстаться с сестрой, вступает в поединок с ней с помощью музыки. Неожиданно в Смерти пробуждаются человеческие чувства...

Эмоциональная глубина

Спектакль «Черная скрипочка» — это не только увлекательная история, но и глубокая метафора о любви, семье и силе музыки. Он призван объединить поколения, подарив зрителям возможность поразмышлять о жизни и о том, как музыка может изменять судьбы.

Не пропустите эту незабываемую постановку, полную эмоций и музыкального волшебства!

Режиссер
Фамил Джавадов
В ролях
Алексей Фурманов
Алексей Фурманов
Юлия Марченко
Юлия Марченко
Сергей Журавлев
Николай Журавлев
Александра Бровко

Фотографии

Черная скрипочка Черная скрипочка Черная скрипочка Черная скрипочка Черная скрипочка
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