Постановка по мотивам одноимённой повести Ф. М. Достоевского

Спектакль «Белые ночи» — это глубоко философское погружение в мир чувств и размышлений, которое связывает героев с вечными вопросами о природе одиночества, самопознания и реальности. Вдохновлённый одноимённой повестью Фёдора Михайловича Достоевского, спектакль переносит нас в Петербург времен белых ночей, когда в воздухе витает магия случайных встреч и мимолетных чувств.

Мечты, которые сталкиваются с реальностью

Мечтатель, как его называет Достоевский, — это человек, живущий в своем воображении, мечтающий о любви, но неспособный найти её в реальности. Его мечты сталкиваются с холодной правдой, когда девушка, в которую он влюбляется, видит в нём лишь друга, искателя утешения, но не настоящего партнера в жизни. В этом моменте, как и в реальной жизни, всё возвращается к неизбежному одиночеству, когда рассеется магия белых ночей.

Идея спектакля

Режиссёр Денис Парамонов говорит, что идея спектакля — это исследование границы между фантазией и реальностью, столкновение внутреннего мира человека с тем, кем он является на самом деле. Этот конфликт самопринятия и внешней реальности — неизбежный процесс, который длится порой всю жизнь. Герой, оказавшись в этой дилемме, проходит через стресс, который помогает ему понять и принять себя. Важно, как зрители воспримут финал — примет ли он себя таким, какой он есть, или останется в ловушке своих идеализированных представлений?