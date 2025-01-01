Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Белые ночи
Билеты от 1500₽
Киноафиша Белые ночи

Спектакль Белые ночи

Постановка
Театр им. Ермоловой 12+
Продолжительность 1 час 35 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Постановка по мотивам одноимённой повести Ф. М. Достоевского

Спектакль «Белые ночи» — это глубоко философское погружение в мир чувств и размышлений, которое связывает героев с вечными вопросами о природе одиночества, самопознания и реальности. Вдохновлённый одноимённой повестью Фёдора Михайловича Достоевского, спектакль переносит нас в Петербург времен белых ночей, когда в воздухе витает магия случайных встреч и мимолетных чувств.

Мечты, которые сталкиваются с реальностью
Мечтатель, как его называет Достоевский, — это человек, живущий в своем воображении, мечтающий о любви, но неспособный найти её в реальности. Его мечты сталкиваются с холодной правдой, когда девушка, в которую он влюбляется, видит в нём лишь друга, искателя утешения, но не настоящего партнера в жизни. В этом моменте, как и в реальной жизни, всё возвращается к неизбежному одиночеству, когда рассеется магия белых ночей.

Идея спектакля
Режиссёр Денис Парамонов говорит, что идея спектакля — это исследование границы между фантазией и реальностью, столкновение внутреннего мира человека с тем, кем он является на самом деле. Этот конфликт самопринятия и внешней реальности — неизбежный процесс, который длится порой всю жизнь. Герой, оказавшись в этой дилемме, проходит через стресс, который помогает ему понять и принять себя. Важно, как зрители воспримут финал — примет ли он себя таким, какой он есть, или останется в ловушке своих идеализированных представлений?

Режиссер
Денис Парамонов
Денис Парамонов
В ролях
Егор Харламов
Егор Харламов
Егор Абрамов
Егор Абрамов
Софья Ардова
Софья Ардова
Илья Винс
Ульяна Михайлова

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 сентября
Театр им. Ермоловой Москва, Тверская, 5/6
20:00 от 2000 ₽
8 октября
Театр им. Ермоловой Москва, Тверская, 5/6
20:00 от 1500 ₽
18 октября
Театр им. Ермоловой Москва, Тверская, 5/6
20:00 от 2000 ₽

В ближайшие дни

Приключения веселых пиратов
0+
Детский
Приключения веселых пиратов
5 сентября в 12:00 Театр марионеток
от 800 ₽
Гастрономический театр Л.Н.Толстого
16+
Иммерсивный
Гастрономический театр Л.Н.Толстого
21 сентября в 14:00 Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе
Билеты
Маус Хаус Штраус
0+
Детский Интерактивный Музыка
Маус Хаус Штраус
30 августа в 11:00 Домик Фанни Белл
от 1600 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше