«Базиле… Сказки для взрослых». Новый спектакль в Центре драматургии и режиссуры на Беговой

Спектакль «Базиле… Сказки для взрослых» стал третьей совместной работой тренера Клима и актера Александра Синяковича. Он продолжает линию, заданную лабораторией «Театральная Касталия: Волшебный Мир и Божественная Среда». В театре уже идут постановки «Пушкин… Сказки для взрослых» и «Хармс-Я-Мы-Бог».

Истоки и вдохновение

В основу новой работы легли тексты Джамбаттисты Базиле – неаполитанского прозаика и поэта XVI-XVII веков. Его роман в новеллах «Сказка сказок, или Забава для малых ребят» включает пятьдесят сказочных сюжетов, которые отражают истоки почти всех европейских и многих русских сказок. Базиле черпал свои идеи из народной традиции, а его темы позже были переработаны такими авторами, как Шарль Перро, братья Гримм и Карло Гоцци, а также Александром Пушкиным и Павлом Бажовым.

Язык и перевод

Интересно, что данная книга написана на неаполитанском наречии – языке простого народа, в отличие от большинства других произведений Базиле. Перевод на русский язык выполнил историк, прозаик и поэт Петр Епифанов.

Сюжеты спектакля

Название спектакля подчеркивает характер сказок Базиле – это истории не для детей, а именно для взрослых. Сюжеты полны жестокости, утонченности и гротеска, а язык насыщен пикантными деталями и смелым юмором.

В постановку вошли три сказки:

«Сказка про орка» – забава первая первого дня;

– забава первая первого дня; «Ободранная старуха» – забава десятая первого дня;

– забава десятая первого дня; «Светлый лик» – забава третья третьего дня.

Не упустите возможность погрузиться в волшебный и необычный мир Базиле, где сказки обретут новые грани и оттенки, открывая перед зрителями множество неожиданных сюрпризов!