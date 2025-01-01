Меню
Барышня-крестьянка
Киноафиша Барышня-крестьянка

Спектакль Барышня-крестьянка

Режиссер Сергей Грицай
Продолжительность 3 часа 10 минут, 1 антракт
О концерте/спектакле

Театральный фестиваль "Школьная Классика": мюзикл по повести Пушкина

Театральный фестиваль Школьная Классика приглашает школьников на спектакль по повести Александра Сергеевича Пушкина «Барышня-крестьянка» из цикла «Повести Белкина». Это одно из самых озорных и оптимистичных творений писателя, рассказывающее о романтической любви, начавшейся с девичьего любопытства и озорства.

Сюжет и персонажи

История сосредоточена на девочке Лизоньке Муромской, которая решает перевоплотиться в крестьянку и, в обход всех социальных условностей, наблюдать за соседним барином Алексеем Берестовым. Этот рискованный шаг приводит к увлекательным событиям, в которых она не только открывает свои лучшие качества, но и невольно очаровывает Берестова, устраняя фальшивые чары светской жизни.

Темы и проблемы

Спектакль затрагивает важные темы искренности, социального неравенства, чести и порядочности. Пушкинские барышни, даже самые робкие, способны на дерзкие поступки ради любви, что делает их судьбы еще более захватывающими. В атмосфере легкого юмора и трогательной лирики зритель сможет провести параллели с известными персонажами из других произведений писателя, таких как «Евгений Онегин» и «Пиковая дама».

Инсценировка и постановка

Мюзикл был создан под руководством известного петербургского балетмейстера Сергея Грицая, который ввел в спектакль элементы музыки, пластики и танца. Грицаев стал автором многих ярких театральных проектов, и его работа над «Барышней-крестьянкой» обещает стать не менее успешной.

Для кого спектакль

Спектакль рекомендуется для зрителей старше 14 лет. Это увлекательная возможность познакомиться с классикой русской литературы через призму театра.

Ноябрь
23 ноября воскресенье
12:00
Дворец пионеров на Воробьевых горах Москва, Косыгина, 17
от 1000 ₽
17:00
Дворец пионеров на Воробьевых горах Москва, Косыгина, 17
от 1000 ₽

