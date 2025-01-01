Присоединяйтесь к клубу любителей искусства на увлекательном арт-бранче! Это уникальное событие представляет собой не только лекцию об искусстве, но и полноценный завтрак с игристым в роскошных интерьерах особняка 19 века.
На лекции вас ждет захватывающий рассказ о запретных развлечениях и пагубных увлечениях петербургской разносословной публики. Мы погрузимся в мир хулиганов, проституток, и гомосексуалов, обсуждая такие темы, как:
Лектором сегодняшнего бранча выступит Мария Персиянова, известный культуролог и историк, которая поделится своими знаниями и увлекательными фактами.
Место встречи — исторический особняк 19 века, Milutin Palace, расположенный на Садовой улице, 4. Не упустите возможность насладиться атмосферой старины и погрузиться в богатую историю Петербурга.
Длительность: 2 часа
В билет входит: завтрак, игристое, лекция.
Приходите, чтобы открыть для себя новое в мире искусства и насладиться вкусным завтраком в компании единомышленников!