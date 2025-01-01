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Арт-бранч с игристым «Дно Петербурга: любовь, опиум, цыганский оркестр»
Киноафиша Арт-бранч с игристым «Дно Петербурга: любовь, опиум, цыганский оркестр»

Арт-бранч с игристым «Дно Петербурга: любовь, опиум, цыганский оркестр»

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Арт-бранч с Марией Персияновой в Особняке Милютина

Присоединяйтесь к клубу любителей искусства на увлекательном арт-бранче! Это уникальное событие представляет собой не только лекцию об искусстве, но и полноценный завтрак с игристым в роскошных интерьерах особняка 19 века.

Запретные удовольствия Петербурга

На лекции вас ждет захватывающий рассказ о запретных развлечениях и пагубных увлечениях петербургской разносословной публики. Мы погрузимся в мир хулиганов, проституток, и гомосексуалов, обсуждая такие темы, как:

  • Кто такие «тётки» и где их можно было встретить?
  • Легализация проституции в Петербурге и знаменитые дома терпимости.
  • Зачем ходили в баню, если не для гигиенических процедур?
  • Почему жители столицы предпочитали фонарный спирт акцизной водке?
  • Чем лечили женские нервные расстройства и что можно было купить в аптеке?

Лектор и место проведения

Лектором сегодняшнего бранча выступит Мария Персиянова, известный культуролог и историк, которая поделится своими знаниями и увлекательными фактами.

Место встречи — исторический особняк 19 века, Milutin Palace, расположенный на Садовой улице, 4. Не упустите возможность насладиться атмосферой старины и погрузиться в богатую историю Петербурга.

Информация о мероприятии

Длительность: 2 часа

В билет входит: завтрак, игристое, лекция.

Приходите, чтобы открыть для себя новое в мире искусства и насладиться вкусным завтраком в компании единомышленников!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 2 августа
Особняк Милютина Санкт-Петербург, Садовая, 4
12:00 от 3200 ₽
Санкт-Петербург, 24 августа
Особняк Милютина Санкт-Петербург, Садовая, 4
12:00 от 3200 ₽

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