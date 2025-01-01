Арт-бранч с Марией Персияновой в Особняке Милютина

Присоединяйтесь к клубу любителей искусства на увлекательном арт-бранче! Это уникальное событие представляет собой не только лекцию об искусстве, но и полноценный завтрак с игристым в роскошных интерьерах особняка 19 века.

Запретные удовольствия Петербурга

На лекции вас ждет захватывающий рассказ о запретных развлечениях и пагубных увлечениях петербургской разносословной публики. Мы погрузимся в мир хулиганов, проституток, и гомосексуалов, обсуждая такие темы, как:

Кто такие «тётки» и где их можно было встретить?

Легализация проституции в Петербурге и знаменитые дома терпимости.

Зачем ходили в баню, если не для гигиенических процедур?

Почему жители столицы предпочитали фонарный спирт акцизной водке?

Чем лечили женские нервные расстройства и что можно было купить в аптеке?

Лектор и место проведения

Лектором сегодняшнего бранча выступит Мария Персиянова, известный культуролог и историк, которая поделится своими знаниями и увлекательными фактами.

Место встречи — исторический особняк 19 века, Milutin Palace, расположенный на Садовой улице, 4. Не упустите возможность насладиться атмосферой старины и погрузиться в богатую историю Петербурга.

Информация о мероприятии

Длительность: 2 часа

В билет входит: завтрак, игристое, лекция.

Приходите, чтобы открыть для себя новое в мире искусства и насладиться вкусным завтраком в компании единомышленников!