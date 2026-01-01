Опера Верди о любви и предательстве в театре оперы и балета им. Абая

«Аида» — это опера Джузеппе Верди, написанная на либретто Антонио Гисланцони по сценарию египтолога Ф. О. Ф. Мариетта. Она состоит из 4 действий и 7 картин и была создана по заказу египетского хедива Исмаила-паши для Каирского оперного театра, открытие которого совпало с завершением строительства Суэцкого канала. Действие оперы разворачивается в древнем Мемфисе и Фивах, во времена владычества фараонов.

Сюжет оперы

Опера рассказывает о трагической любви предводителя египетских войск Радамеса и Аиды, дочери эфиопского царя. Их чувства ставятся под удар войной между Египтом и Эфиопией. Радамес, назначенный полководцем, мечтает о славе и планирует попросить фараона подарить ему Аиду после триумфа.

Тем временем Амне́рис, дочь фараона, также влюблена в Радамеса и пытается выяснить его тайны. После того как Радамес одерживает победу над эфиопами, он возвращается в Фивы с пленёнными, среди которых оказывается Аида, обнаружившая, что её отец, эфиопский царь Амона́сро, также в плену.

Дальнейшие события приводят к сложным моральным выборам для всех персонажей. Аида страдает от двойной лояльности — к своей стране и к любимому. Развивается конфликт, когда Амона́сро уговаривает Аиду выяснить планы египтян, чтобы вернуть свою родину. Но это вызывает гнев Радамеса, который отказывается предать своего народа.

Финал истории

Суд над Радамесом приводит к жестокому приговору за измену. В последнем акте, находясь в подземелье, он встречает Аиду, которая пришла разделить с ним судьбу. Их финальная встреча наполнена надеждой на счастье в загробной жизни, несмотря на трагические обстоятельства.

Действующие лица и исполнители

Аида, дочь царя Эфиопии: Гульзат Даурбаева, заслуженный деятель РК

Амнерис, дочь фараона: Оксана Давыденко

Радамес, полководец Египта: Ахмед Агади, заслуженный артист России, народный артист Татарстана, солист Мариинского театра (Санкт-Петербург)

Царь Египта (фараон): Сериккали Аукатов

Амонасро, царь Эфиопии: Олег Татамиров, заслуженный деятель РК

Рамфис, верховный жрец: Ильяс Артагалиев

Гонец: Болат Канагатов

Болат Канагатов Жрица: Наргиз Сатмухамбетова

Творческая команда