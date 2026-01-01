Оповещения от Киноафиши
Аида
Киноафиша Аида

Спектакль Аида

Постановка
Государственный академический театр оперы и балета им. Абая
Продолжительность 3 часа 20 минут

О спектакле

Опера Верди о любви и предательстве в театре оперы и балета им. Абая

«Аида» — это опера Джузеппе Верди, написанная на либретто Антонио Гисланцони по сценарию египтолога Ф. О. Ф. Мариетта. Она состоит из 4 действий и 7 картин и была создана по заказу египетского хедива Исмаила-паши для Каирского оперного театра, открытие которого совпало с завершением строительства Суэцкого канала. Действие оперы разворачивается в древнем Мемфисе и Фивах, во времена владычества фараонов.

Сюжет оперы

Опера рассказывает о трагической любви предводителя египетских войск Радамеса и Аиды, дочери эфиопского царя. Их чувства ставятся под удар войной между Египтом и Эфиопией. Радамес, назначенный полководцем, мечтает о славе и планирует попросить фараона подарить ему Аиду после триумфа.

Тем временем Амне́рис, дочь фараона, также влюблена в Радамеса и пытается выяснить его тайны. После того как Радамес одерживает победу над эфиопами, он возвращается в Фивы с пленёнными, среди которых оказывается Аида, обнаружившая, что её отец, эфиопский царь Амона́сро, также в плену.

Дальнейшие события приводят к сложным моральным выборам для всех персонажей. Аида страдает от двойной лояльности — к своей стране и к любимому. Развивается конфликт, когда Амона́сро уговаривает Аиду выяснить планы египтян, чтобы вернуть свою родину. Но это вызывает гнев Радамеса, который отказывается предать своего народа.

Финал истории

Суд над Радамесом приводит к жестокому приговору за измену. В последнем акте, находясь в подземелье, он встречает Аиду, которая пришла разделить с ним судьбу. Их финальная встреча наполнена надеждой на счастье в загробной жизни, несмотря на трагические обстоятельства.

Действующие лица и исполнители

  • Аида, дочь царя Эфиопии: Гульзат Даурбаева, заслуженный деятель РК
  • Амнерис, дочь фараона: Оксана Давыденко
  • Радамес, полководец Египта: Ахмед Агади, заслуженный артист России, народный артист Татарстана, солист Мариинского театра (Санкт-Петербург)
  • Царь Египта (фараон): Сериккали Аукатов
  • Амонасро, царь Эфиопии: Олег Татамиров, заслуженный деятель РК
  • Рамфис, верховный жрец: Ильяс Артагалиев
  • Гонец: Болат Канагатов
  • Жрица: Наргиз Сатмухамбетова

Творческая команда

  • Главный дирижер: Нуржан Байбусинов, заслуженный деятель РК
  • Дирижер-постановщик: Ерболат Ахмедьяров, заслуженный деятель РК
  • Режиссер-постановщик: Ляйлим Имангазина, заслуженный деятель РК
  • Художник-постановщик: Вячеслав Окунев, народный художник РФ, лауреат Государственных премий (Санкт-Петербург)
  • Художник мультимедиа: Виктория Злотникова (Санкт-Петербург)
  • Хореография: Минтай Тлеубаев, заслуженный деятель искусств Казахской ССР
  • Главный хормейстер: Алия Темирбекова, заслуженный деятель РК
  • Художественный руководитель балетной труппы: Гульжан Туткибаева, народная артистка РК
