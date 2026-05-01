Персей — звездный герой
Персей — звездный герой

0+
О выставке

Звезды в руках: интерактивное занятие «Персей — звездный герой»

Приглашаем маленьких астрономов в мир древнегреческих мифов и астрономии! «Персей — звездный герой» — это развивающее интерактивное занятие для детей в возрасте от 5 до 8 лет, которое проходит в рамках программы «Театр увлекательной науки» в Московском планетарии.

Увлекательный сюжет

На занятии ведущие, Звездочет и его помощник Сверчок, расскажут ребятам историю о смелом герое Персее, который освободил царевну Андромеду. Дети научатся находить на небосводе созвездия, связанные с этой легендой: Персея, Кассиопеи, Цефея, Андромеды и Кита.

Загадки звёздного неба

Маленькие исследователи узнают о необычном явлении: звезды Алголь и Мира, которые способны менять свою яркость. Ведущие подробно расскажут о зрелищных изменениях этих светил на осеннем небе. Также юные астрономы увидят Туманность Андромеды — ближайшую к нам галактику!

Творчество и знания

В конец занятия дети смогут создать красочную аппликацию на тему мифа о Персее. Эти творения они заберут с собой, чтобы закрепить полученные знания и увлечься астрономией еще больше.

Не упустите возможность узнать о звездах и мифах в увлекательной форме вместе с нами!

Май
Июнь
30 мая суббота
12:50
Планетарий Москва, Садовая-Кудринская, 5, стр. 1
от 1000 ₽
6 июня суббота
12:50
Планетарий Москва, Садовая-Кудринская, 5, стр. 1
от 1000 ₽

