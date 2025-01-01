Уникальная экскурсия в Музей радио и телевидения «Дедушкиного чердака»
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию в Музей радио и телевидения «Дедушкиного чердака». Это уникальное место, где вы сможете погрузиться в мир радиоволн и истории телевидения.
Что вас ждет на экскурсии?
- Узнаете о первых опытах Генриха Герца и о том, кто открыл радио.
- Увидите электрофорную машину, способную запускать «молнии».
- В поисках говорящего карлика заглянете в тумбочку с фонографом Эдисона.
- Послушаете голос Левитана через репродуктор середины XX века.
- Узнаете, как звучит ваш собственный голос.
- Изучите звук через микроскоп.
- На сладкое: макет железной дороги с радиомачтой.
Почему стоит посетить музей?
Экскурсия не только ознакомит вас с историей радиовещания и телевидения, но и предоставит возможность взаимодействовать с уникальными экспонатами. Вы сможете увидеть, услышать и ощутить звук и свет в их историческом контексте.
Ждем вас в нашем музее! Не упустите шанс окунуться в мир радио и телевидения!