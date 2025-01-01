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Музей радио и телевидения «Дедушкиного чердака»
Билеты от 500₽
Киноафиша Музей радио и телевидения «Дедушкиного чердака»

Музей радио и телевидения «Дедушкиного чердака»

6+
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Уникальная экскурсия в Музей радио и телевидения «Дедушкиного чердака»

Приглашаем вас на увлекательную экскурсию в Музей радио и телевидения «Дедушкиного чердака». Это уникальное место, где вы сможете погрузиться в мир радиоволн и истории телевидения.

Что вас ждет на экскурсии?

  • Узнаете о первых опытах Генриха Герца и о том, кто открыл радио.
  • Увидите электрофорную машину, способную запускать «молнии».
  • В поисках говорящего карлика заглянете в тумбочку с фонографом Эдисона.
  • Послушаете голос Левитана через репродуктор середины XX века.
  • Узнаете, как звучит ваш собственный голос.
  • Изучите звук через микроскоп.
  • На сладкое: макет железной дороги с радиомачтой.

Почему стоит посетить музей?

Экскурсия не только ознакомит вас с историей радиовещания и телевидения, но и предоставит возможность взаимодействовать с уникальными экспонатами. Вы сможете увидеть, услышать и ощутить звук и свет в их историческом контексте.

Ждем вас в нашем музее! Не упустите шанс окунуться в мир радио и телевидения!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 июля
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:00 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
25 июля
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:00 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
26 июля
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:00 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
27 июля
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:00 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
28 июля
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:00 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
29 июля
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:00 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
30 июля
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:00 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
31 июля
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:00 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
1 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:00 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
2 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:00 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
3 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:00 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
4 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:00 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
5 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:00 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
6 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:00 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
7 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:00 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
8 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:00 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
9 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:00 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
10 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:00 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
11 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:00 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
12 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:00 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
13 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:00 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
14 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:00 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
15 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:00 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
16 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:00 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
17 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:00 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
18 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:00 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
19 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:00 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
20 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:00 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
21 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:00 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
22 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:00 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
23 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:00 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
24 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:00 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
25 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:00 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
26 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:00 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
27 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:00 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
28 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:00 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
29 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:00 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
30 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:00 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
31 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:00 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽

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