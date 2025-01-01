Уникальная экскурсия в Музей радио и телевидения «Дедушкиного чердака»

Приглашаем вас на увлекательную экскурсию в Музей радио и телевидения «Дедушкиного чердака». Это уникальное место, где вы сможете погрузиться в мир радиоволн и истории телевидения.

Что вас ждет на экскурсии?

Узнаете о первых опытах Генриха Герца и о том, кто открыл радио.

Увидите электрофорную машину, способную запускать «молнии».

В поисках говорящего карлика заглянете в тумбочку с фонографом Эдисона.

Послушаете голос Левитана через репродуктор середины XX века.

Узнаете, как звучит ваш собственный голос.

Изучите звук через микроскоп.

На сладкое: макет железной дороги с радиомачтой.

Почему стоит посетить музей?

Экскурсия не только ознакомит вас с историей радиовещания и телевидения, но и предоставит возможность взаимодействовать с уникальными экспонатами. Вы сможете увидеть, услышать и ощутить звук и свет в их историческом контексте.

Ждем вас в нашем музее! Не упустите шанс окунуться в мир радио и телевидения!