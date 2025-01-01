Спектакль 24 +

Взрослый разговор об интимных отношениях

Классический любовный треугольник превращается в эксперимент по созданию нового мирового порядка.

Невозможность отказаться

Муж, жена и любовник попадают в ситуацию, когда невозможно отказаться друг от друга, и пытаются как-то с этим жить. Любовь, нелюбовь, отношения и секс, бывшие и нынешние — все это переплетается в их попытках разобраться в себе и окружающем мире.

Шаткое равновесие

Половина пьесы состоит из реальных монологов молодых актеров с автобиографичными моментами. Честный и откровенный разговор о важном, о поисках того самого равновесия, которое может быть найдено только через глубокое саморазмышление.