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Спектакль 24 +

Доподлинные интимные истории из первых уст
Постановка
Театр.doc на Лесной 18+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 18+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

Взрослый разговор об интимных отношениях

Классический любовный треугольник превращается в эксперимент по созданию нового мирового порядка.

Невозможность отказаться

Муж, жена и любовник попадают в ситуацию, когда невозможно отказаться друг от друга, и пытаются как-то с этим жить. Любовь, нелюбовь, отношения и секс, бывшие и нынешние — все это переплетается в их попытках разобраться в себе и окружающем мире.

Шаткое равновесие

Половина пьесы состоит из реальных монологов молодых актеров с автобиографичными моментами. Честный и откровенный разговор о важном, о поисках того самого равновесия, которое может быть найдено только через глубокое саморазмышление.

Режиссер
Михаил Угаров
В ролях
Дарья Гайнуллина
Антон Ильин
Никита Васильев
Владимир Гасанов
Марина Ганах

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
8 августа
Театр.doc на Лесной Москва, Лесная, 59, стр. 1
20:00 от 1800 ₽
21 августа
Театр.doc на Лесной Москва, Лесная, 59, стр. 1
20:00 от 1800 ₽

Фотографии

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