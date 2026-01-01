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Kinoafisha TV Shows The Serpent Soundtrack

Soundtrack from "The Serpent"

Music from "The Serpent" All info
The Serpent (Original Soundtrack Album)
The Serpent (Original Soundtrack Album) 19 tracks. Dominik Scherrer
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Title Artist Time
1 He likes to Escape Dominik Scherrer 1:50
2 State of Flux Dominik Scherrer 2:46
3 Herman in the Rain Dominik Scherrer 1:13
4 Drive to Kanit House Dominik Scherrer 1:08
5 Discotheque Darkness Dominik Scherrer 0:29
6 Teresa Knowlton Dominik Scherrer 3:47
7 Afghanistan Driving Dominik Scherrer 2:24
8 Embassy Phone Calls Dominik Scherrer 1:03
9 Malevolent Beach Game Dominik Scherrer 0:54
10 Searching Apartment 504 Dominik Scherrer 1:47
11 Homicidal Übermensch Dominik Scherrer 1:31
12 Colonel Somphol of Interpol Dominik Scherrer 1:59
13 Dominique's Passport Dominik Scherrer 2:51
14 Gem Dealers Dominik Scherrer 2:42
15 Front Page News Dominik Scherrer 1:50
16 Copy Shop Dominik Scherrer 1:08
17 Cashing Cheques Dominik Scherrer 1:08
18 Tihar Jail, Delhi Dominik Scherrer 3:02
19 Epic Journey Dominik Scherrer 2:11
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