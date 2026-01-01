|Title
|Artist
|Time
|1
|He likes to Escape
|Dominik Scherrer
|1:50
|2
|State of Flux
|Dominik Scherrer
|2:46
|3
|Herman in the Rain
|Dominik Scherrer
|1:13
|4
|Drive to Kanit House
|Dominik Scherrer
|1:08
|5
|Discotheque Darkness
|Dominik Scherrer
|0:29
|6
|Teresa Knowlton
|Dominik Scherrer
|3:47
|7
|Afghanistan Driving
|Dominik Scherrer
|2:24
|8
|Embassy Phone Calls
|Dominik Scherrer
|1:03
|9
|Malevolent Beach Game
|Dominik Scherrer
|0:54
|10
|Searching Apartment 504
|Dominik Scherrer
|1:47
|11
|Homicidal Übermensch
|Dominik Scherrer
|1:31
|12
|Colonel Somphol of Interpol
|Dominik Scherrer
|1:59
|13
|Dominique's Passport
|Dominik Scherrer
|2:51
|14
|Gem Dealers
|Dominik Scherrer
|2:42
|15
|Front Page News
|Dominik Scherrer
|1:50
|16
|Copy Shop
|Dominik Scherrer
|1:08
|17
|Cashing Cheques
|Dominik Scherrer
|1:08
|18
|Tihar Jail, Delhi
|Dominik Scherrer
|3:02
|19
|Epic Journey
|Dominik Scherrer
|2:11