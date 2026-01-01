|Title
|Artist
|Time
|1
|Main Title Sting
|Pendleton Ward
|0:04
|2
|Pyromoth DJ
|Joe Wong
|0:19
|3
|Mall Cassette
|Joe Wong
|1:44
|4
|Get In
|Joe Wong
|0:32
|5
|Bite of a Zombie
|Duncan Trussell, Joe Wong / Joe Wong
|0:58
|6
|French Zombie Pop
|Joe Wong
|0:34
|7
|Good Drugzzz
|Duncan Trussell, Joe Wong / Duncan Trussell
|0:30
|8
|Spongecake Summer
|Joe Wong
|0:37
|9
|Descent Dance
|Joe Wong
|1:30
|10
|Lulladoom
|Joe Wong
|2:58
|11
|Wormmaster
|Duncan Trussell, Joe Wong / Joe Wong
|1:30
|12
|Daniel Hoops Theme
|Joe Wong
|0:32
|13
|Water Brain
|Joe Wong
|1:03
|14
|Serpent Organ
|Joe Wong
|0:37
|15
|God Destroyer
|Duncan Trussell, Joe Wong / Duncan Trussell
|0:31
|16
|Dog Trip
|Joe Wong / Wayne Coyne
|0:46
|17
|Cemetery
|Joe Wong
|2:23
|18
|King of the Bugs
|Duncan Trussell
|0:30
|19
|Firebaby Blooze
|Duncan Trussell
|0:30
|20
|The Prisoner Song (feat. Johanna Warren)
|Duncan Trussell, Joe Wong / Joe Wong
|1:11
|21
|Mirror Man (feat. Will Oldham)
|Duncan Trussell, Joe Wong / Joe Wong
|0:33
|22
|Pie Messiah Ad
|Joe Wong
|0:28
|23
|Agrarian Society
|Joe Wong
|0:47
|24
|Captain Bryce Song
|Joe Wong
|1:00
|25
|Monkey Synth
|Joe Wong / Duncan Trussell
|0:21
|26
|I Am The Progenitor
|Duncan Trussell
|0:33
|27
|Space Bossa
|Joe Wong
|4:53
|28
|Bag Boy Convo
|Joe Wong / Duncan Trussell
|0:45
|29
|Archaic Baby in C
|Duncan Trussell
|0:30
|30
|Dancing Gorilla
|Joe Wong
|1:34
|31
|State of Presence (feat. Mary Lattimore)
|Joe Wong
|0:38
|32
|Arm
|Joe Wong
|3:14
|33
|We Cry (feat. Mary Lattimore & Anna Waronker)
|Joe Wong
|3:54
|34
|Turn Toward
|Joe Wong
|3:02
|35
|I Am Not Alive
|Duncan Trussell
|2:33