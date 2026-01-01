Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows The Midnight Gospel Soundtrack

Soundtrack from "The Midnight Gospel"

Music from "The Midnight Gospel" All info
The Midnight Gospel (Music from the Netflix Original Series)
The Midnight Gospel (Music from the Netflix Original Series) 35 tracks. Pendleton Ward, Joe Wong, Duncan Trussell, Joe Wong, Duncan Trussell
Listen
Title Artist Time
1 Main Title Sting Pendleton Ward 0:04
2 Pyromoth DJ Joe Wong 0:19
3 Mall Cassette Joe Wong 1:44
4 Get In Joe Wong 0:32
5 Bite of a Zombie Duncan Trussell, Joe Wong / Joe Wong 0:58
6 French Zombie Pop Joe Wong 0:34
7 Good Drugzzz Duncan Trussell, Joe Wong / Duncan Trussell 0:30
8 Spongecake Summer Joe Wong 0:37
9 Descent Dance Joe Wong 1:30
10 Lulladoom Joe Wong 2:58
11 Wormmaster Duncan Trussell, Joe Wong / Joe Wong 1:30
12 Daniel Hoops Theme Joe Wong 0:32
13 Water Brain Joe Wong 1:03
14 Serpent Organ Joe Wong 0:37
15 God Destroyer Duncan Trussell, Joe Wong / Duncan Trussell 0:31
16 Dog Trip Joe Wong / Wayne Coyne 0:46
17 Cemetery Joe Wong 2:23
18 King of the Bugs Duncan Trussell 0:30
19 Firebaby Blooze Duncan Trussell 0:30
20 The Prisoner Song (feat. Johanna Warren) Duncan Trussell, Joe Wong / Joe Wong 1:11
21 Mirror Man (feat. Will Oldham) Duncan Trussell, Joe Wong / Joe Wong 0:33
22 Pie Messiah Ad Joe Wong 0:28
23 Agrarian Society Joe Wong 0:47
24 Captain Bryce Song Joe Wong 1:00
25 Monkey Synth Joe Wong / Duncan Trussell 0:21
26 I Am The Progenitor Duncan Trussell 0:33
27 Space Bossa Joe Wong 4:53
28 Bag Boy Convo Joe Wong / Duncan Trussell 0:45
29 Archaic Baby in C Duncan Trussell 0:30
30 Dancing Gorilla Joe Wong 1:34
31 State of Presence (feat. Mary Lattimore) Joe Wong 0:38
32 Arm Joe Wong 3:14
33 We Cry (feat. Mary Lattimore & Anna Waronker) Joe Wong 3:54
34 Turn Toward Joe Wong 3:02
35 I Am Not Alive Duncan Trussell 2:33
Listen to songs from "The Midnight Gospel" (2020) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "The Midnight Gospel" in different languages are free for listening online.
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Evil Dead Burn
Evil Dead Burn
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more