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Kinoafisha TV Shows The Man in the High Castle Soundtrack

Soundtrack from "The Man in the High Castle"

Music from "The Man in the High Castle" All info
The Man In the High Castle: Season 2 (Music From the Amazon Original Series)
The Man In the High Castle: Season 2 (Music From the Amazon Original Series) 15 tracks. Dominic Lewis
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The Man in the High Castle: Season One (Music from the Amazon Original Series)
The Man in the High Castle: Season One (Music from the Amazon Original Series) 13 tracks. Генри Джекман, Dominic Lewis
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The Man in the High Castle: Season 3 (Music from the Prime Original Series)
The Man in the High Castle: Season 3 (Music from the Prime Original Series) 13 tracks. Dominic Lewis
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The Man in the High Castle (Music from the Amazon Original Series)
The Man in the High Castle (Music from the Amazon Original Series) 12 tracks. Dominic Lewis
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Title Artist Time
1 Kintsugi Dominic Lewis 1:34
2 Juliana's Letter Dominic Lewis 4:00
3 Cherry Blossoms Dominic Lewis 3:42
4 Lebensborn Dominic Lewis 3:13
5 Dinner and a Funeral Dominic Lewis 2:09
6 Donning the Suit Dominic Lewis 3:04
7 Leaving Work Early Dominic Lewis 1:20
8 Kotimichi Dominic Lewis 2:20
9 Plague To the Pharaohs Dominic Lewis 3:59
10 Fulfilled Prophecy Dominic Lewis 1:27
11 Skyrockets In Flight Dominic Lewis 1:35
12 Verräter Dominic Lewis 4:21
13 Hitler Youth Dominic Lewis 2:43
14 Hawthorne Abendsen Dominic Lewis 3:09
15 Tomorrow Belongs To Me Dominic Lewis 2:37
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