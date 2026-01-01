|Title
|Artist
|Time
|1
|Kintsugi
|Dominic Lewis
|1:34
|2
|Juliana's Letter
|Dominic Lewis
|4:00
|3
|Cherry Blossoms
|Dominic Lewis
|3:42
|4
|Lebensborn
|Dominic Lewis
|3:13
|5
|Dinner and a Funeral
|Dominic Lewis
|2:09
|6
|Donning the Suit
|Dominic Lewis
|3:04
|7
|Leaving Work Early
|Dominic Lewis
|1:20
|8
|Kotimichi
|Dominic Lewis
|2:20
|9
|Plague To the Pharaohs
|Dominic Lewis
|3:59
|10
|Fulfilled Prophecy
|Dominic Lewis
|1:27
|11
|Skyrockets In Flight
|Dominic Lewis
|1:35
|12
|Verräter
|Dominic Lewis
|4:21
|13
|Hitler Youth
|Dominic Lewis
|2:43
|14
|Hawthorne Abendsen
|Dominic Lewis
|3:09
|15
|Tomorrow Belongs To Me
|Dominic Lewis
|2:37