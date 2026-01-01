|1
|Reborn / Team Kid Flash
|Blake Neely, Nathaniel Blume / Nathaniel Blume
|2:22
|2
|Not Coming Back / Enter Samuroid
|Blake Neely, Nathaniel Blume / Nathaniel Blume
|2:46
|3
|I Kept Running / Meet the Thinker
|Blake Neely, Nathaniel Blume / Nathaniel Blume
|3:02
|4
|Couples Therapy
|Blake Neely, Nathaniel Blume / Nathaniel Blume
|1:54
|5
|Unauthorized Breach / Gypsco
|Blake Neely, Nathaniel Blume / Nathaniel Blume
|1:39
|6
|Wally Leaving Central City
|Blake Neely, Nathaniel Blume / Nathaniel Blume
|2:25
|7
|Bachelor Party
|Blake Neely, Nathaniel Blume / Nathaniel Blume
|1:31
|8
|Snake Eye and the Weeper
|Blake Neely, Nathaniel Blume / Nathaniel Blume
|2:27
|9
|The Council of Wells
|Blake Neely, Nathaniel Blume / Nathaniel Blume
|1:36
|10
|Dinosaur Bones
|Blake Neely, Nathaniel Blume / Nathaniel Blume
|1:39
|11
|The Most Important Part of the Job
|Blake Neely, Nathaniel Blume / Nathaniel Blume
|1:54
|12
|Disturbia
|Blake Neely, Nathaniel Blume / Nathaniel Blume
|1:46
|13
|I Think, Therefore I Am
|Blake Neely, Nathaniel Blume / Nathaniel Blume
|4:26
|14
|Devoe Takes Dominic
|Blake Neely, Nathaniel Blume / Nathaniel Blume
|3:03
|15
|Trial of the Flash
|Blake Neely, Nathaniel Blume / Nathaniel Blume
|3:33
|16
|The Wheel of Misfortune
|Blake Neely, Nathaniel Blume / Nathaniel Blume
|3:03
|17
|Barry Stays
|Blake Neely, Nathaniel Blume / Nathaniel Blume
|2:04
|18
|My Lightning Rod
|Blake Neely, Nathaniel Blume / Nathaniel Blume
|4:04
|19
|Run, Iris, Run
|Blake Neely, Nathaniel Blume / Nathaniel Blume
|3:12
|20
|The Light They Need
|Blake Neely, Nathaniel Blume / Nathaniel Blume
|1:33
|21
|The Elongated Knight Rises
|Blake Neely, Nathaniel Blume / Nathaniel Blume
|2:46
|22
|Acquiring the Last Meta
|Blake Neely, Nathaniel Blume / Nathaniel Blume
|4:13
|23
|The Path to Enlightenment
|Blake Neely, Nathaniel Blume / Nathaniel Blume
|2:00
|24
|I Believe in You, Clifford
|Blake Neely, Nathaniel Blume / Nathaniel Blume
|2:28
|25
|Talking to Himself
|Blake Neely, Nathaniel Blume / Nathaniel Blume
|1:27
|26
|They Can't Sideline Us
|Blake Neely, Nathaniel Blume / Nathaniel Blume
|2:06
|27
|The Death of Harry's Brain
|Blake Neely, Nathaniel Blume / Nathaniel Blume
|2:13
|28
|The Enlightenment Begins
|Blake Neely, Nathaniel Blume / Nathaniel Blume
|3:22
|29
|Escaping the Mind Nexus
|Blake Neely, Nathaniel Blume / Nathaniel Blume
|2:18
|30
|Taking Down the Satellite / Meet Nora
|Blake Neely, Nathaniel Blume / Nathaniel Blume
|4:53