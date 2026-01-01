|Title
|Artist
|Time
|1
|Kill a Man
|Matthew Herbert
|1:23
|2
|Attack
|Matthew Herbert
|1:16
|3
|Picnic
|Matthew Herbert
|1:25
|4
|Ice Cream
|Matthew Herbert
|2:23
|5
|Scar
|Matthew Herbert
|1:07
|6
|Joke
|Matthew Herbert
|1:47
|7
|Who He Is
|Matthew Herbert
|1:29
|8
|Right Now
|Matthew Herbert
|1:03
|9
|Rabbit Hole
|Matthew Herbert
|2:29
|10
|Life Before
|Matthew Herbert
|1:12
|11
|Treasure
|Matthew Herbert
|1:34
|12
|Suicide
|Matthew Herbert
|2:47
|13
|Deadly Motive
|Matthew Herbert
|5:58
|14
|Sink
|Matthew Herbert
|3:40
|15
|Fog
|Matthew Herbert
|0:30
|16
|News
|Matthew Herbert
|1:06
|17
|Damage
|Matthew Herbert
|1:31
|18
|Broken Glass
|Matthew Herbert
|2:43
|19
|Collapse
|Matthew Herbert
|2:00
|20
|Looking for Martie
|Matthew Herbert
|2:02
|21
|Home
|Matthew Herbert
|1:22
|22
|Grief
|Matthew Herbert
|5:03
|23
|Titles
|Matthew Herbert
|1:32