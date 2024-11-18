В 7-м сезоне сериала «Скорая помощь» личные проблемы Константина Кулыгина вновь отвлекают его от работы: с любимой женщиной возникает тотальное непонимание, а бывший соперник вновь появляется на горизонте. Но водитель скорой, особенно такой квалифицированный, как Костя, должен думать в первую очередь о спасении пациентов. На этот раз бригаде «неотложки» придется вытаскивать мужчину из состояния клинической смерти и вразумлять даму, решившую вылечить бесплодие с помощью пиявок. Также среди новых необычных случаев в практике врачей – парень, упавший головой на декоративный рог, и женщина, привораживающая любимого ядом перуанской жабы.