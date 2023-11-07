В 6-м сезоне сериала «Скорая помощь» Константин Кулыгин и его команда неотложки сталкиваются с новыми удивительными приключениями и профессиональными задачами. Очередным пациентом оказывается пожилой мужчина, который по ошибке пожарил с картошкой и съел галлюциногенные грибы своего внука-подростка. Также врачи и фельдшеры должны спасти малыша, страдающего редкой формой кори. Ситуация осложняется убеждениями его матери – ярой антипрививочницы, которая готова рискнуть даже жизнью ребенка, чтобы «не колоть ему неизвестно что». А молодая пациентка поражает докторов скорой ожогами в крайне неожиданных местах.