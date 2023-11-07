Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Skoraa pomos season 6 watch online

Skoraa pomos season 6 poster
Kinoafisha TV Shows Skoraa pomos Seasons Season 6
Skoraa pomos 16+
Title Сезон 6
Season premiere 21 November 2023
Production year 2023
Number of episodes 24
Runtime 20 hours 0 minute
"Skoraa pomos" season 6 description

В 6-м сезоне сериала «Скорая помощь» Константин Кулыгин и его команда неотложки сталкиваются с новыми удивительными приключениями и профессиональными задачами. Очередным пациентом оказывается пожилой мужчина, который по ошибке пожарил с картошкой и съел галлюциногенные грибы своего внука-подростка. Также врачи и фельдшеры должны спасти малыша, страдающего редкой формой кори. Ситуация осложняется убеждениями его матери – ярой антипрививочницы, которая готова рискнуть даже жизнью ребенка, чтобы «не колоть ему неизвестно что». А молодая пациентка поражает докторов скорой ожогами в крайне неожиданных местах.

Series rating

7.9
Rate 19 votes
6.9 IMDb

"Skoraa pomos" season 6 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Серия 21
Season 0 Episode 21
21 November 2023
Серия 1
Season 6 Episode 1
7 November 2023
Серия 2
Season 6 Episode 2
7 November 2023
Серия 3
Season 6 Episode 3
8 November 2023
Серия 4
Season 6 Episode 4
8 November 2023
Серия 5
Season 6 Episode 5
9 November 2023
Серия 6
Season 6 Episode 6
9 November 2023
Серия 7
Season 6 Episode 7
10 November 2023
Серия 8
Season 6 Episode 8
10 November 2023
Серия 9
Season 6 Episode 9
13 November 2023
Серия 10
Season 6 Episode 10
13 November 2023
Серия 11
Season 6 Episode 11
14 November 2023
Серия 12
Season 6 Episode 12
14 November 2023
Серия 13
Season 6 Episode 13
15 November 2023
Серия 14
Season 6 Episode 14
15 November 2023
Серия 15
Season 6 Episode 15
16 November 2023
Серия 16
Season 6 Episode 16
16 November 2023
Серия 17
Season 6 Episode 17
17 November 2023
Серия 18
Season 6 Episode 18
17 November 2023
Серия 19
Season 6 Episode 19
20 November 2023
Серия 20
Season 6 Episode 20
20 November 2023
Серия 22
Season 6 Episode 22
21 November 2023
Серия 23
Season 6 Episode 23
22 November 2023
Серия 24
Season 6 Episode 24
22 November 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more