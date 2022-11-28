Menu
Skoraa pomos season 5 watch online

Skoraa pomos season 5 poster
Kinoafisha TV Shows Skoraa pomos Seasons Season 5
Skoraa pomos 16+
Title Сезон 5
Season premiere 28 November 2022
Production year 2022
Number of episodes 20
Runtime 16 hours 40 minutes
"Skoraa pomos" season 5 description

В 5 сезоне сериала «Скорая помощь» опытный врач Константин Кулыгин, работающий в экипаже «неотложки», вновь спешит на помощь всем, кто в нем нуждается. Зеркальный мастер, создающий настоящие произведения искусства по старинной технологии, неожиданно синеет – в прямом смысле этого слова. Сбитый на трассе велосипедист не может самостоятельно перебраться в безопасное место из-за тяжелого перелома. Рыбак выуживает из реки крайне редкую трофейную рыбу и подхватывает от нее неведомое заболевание. Глухонемой мужчина пытается вызвать «скорую» по телефону, а квартирного вора кусает полицейская собака.

Series rating

7.9
Rate 19 votes
6.9 IMDb

"Skoraa pomos" season 5 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Серия 1
Season 5 Episode 1
28 November 2022
Серия 2
Season 5 Episode 2
28 November 2022
Серия 3
Season 5 Episode 3
29 November 2022
Серия 4
Season 5 Episode 4
29 November 2022
Серия 5
Season 5 Episode 5
30 November 2022
Серия 6
Season 5 Episode 6
30 November 2022
Серия 7
Season 5 Episode 7
1 December 2022
Серия 8
Season 5 Episode 8
1 December 2022
Серия 9
Season 5 Episode 9
2 December 2022
Серия 10
Season 5 Episode 10
2 December 2022
Серия 11
Season 5 Episode 11
5 December 2022
Серия 12
Season 5 Episode 12
5 December 2022
Серия 13
Season 5 Episode 13
6 December 2022
Серия 14
Season 5 Episode 14
6 December 2022
Серия 15
Season 5 Episode 15
7 December 2022
Серия 16
Season 5 Episode 16
7 December 2022
Серия 17
Season 5 Episode 17
8 December 2022
Серия 18
Season 5 Episode 18
8 December 2022
Серия 19
Season 5 Episode 19
9 December 2022
Серия 20
Season 5 Episode 20
9 December 2022
