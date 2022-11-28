В 5 сезоне сериала «Скорая помощь» опытный врач Константин Кулыгин, работающий в экипаже «неотложки», вновь спешит на помощь всем, кто в нем нуждается. Зеркальный мастер, создающий настоящие произведения искусства по старинной технологии, неожиданно синеет – в прямом смысле этого слова. Сбитый на трассе велосипедист не может самостоятельно перебраться в безопасное место из-за тяжелого перелома. Рыбак выуживает из реки крайне редкую трофейную рыбу и подхватывает от нее неведомое заболевание. Глухонемой мужчина пытается вызвать «скорую» по телефону, а квартирного вора кусает полицейская собака.