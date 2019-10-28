Во 2 сезоне сериала «Скорая помощь» история бывшего медика Кулыгина продолжается. Он по-прежнему надеется пройти испытание, после которого сможет снова приступить к медицинской практике. Пока этого не происходит, он ездит на вызовы вместе с бригадой врачей – и помогает им в экстренных ситуациях. На счету Константина немало спасенных жизней. Ему довелось поймать змей, предотвратить суицид школьницы, вытащить из подвала подростка, вывести на чистую воду девушку, которая ради наследства собиралась убить родителей. Кроме тяжелой работы, главные герои проходят испытания, связанные с личной жизнью.