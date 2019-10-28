Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Skoraa pomos season 2 watch online

Skoraa pomos season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Skoraa pomos Seasons Season 2

Skoraa pomos 16+
Title Сезон 2
Season premiere 28 October 2019
Production year 2019
Number of episodes 20
Runtime 16 hours 40 minutes
"Skoraa pomos" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Скорая помощь» история бывшего медика Кулыгина продолжается. Он по-прежнему надеется пройти испытание, после которого сможет снова приступить к медицинской практике. Пока этого не происходит, он ездит на вызовы вместе с бригадой врачей – и помогает им в экстренных ситуациях. На счету Константина немало спасенных жизней. Ему довелось поймать змей, предотвратить суицид школьницы, вытащить из подвала подростка, вывести на чистую воду девушку, которая ради наследства собиралась убить родителей. Кроме тяжелой работы, главные герои проходят испытания, связанные с личной жизнью. 

Series rating

8.5
Rate 15 votes
7 IMDb
Write review
"Skoraa pomos" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Серия 01
Season 2 Episode 1
28 October 2019
Серия 02
Season 2 Episode 2
28 October 2019
Серия 03
Season 2 Episode 3
29 October 2019
Серия 04
Season 2 Episode 4
29 October 2019
Серия 05
Season 2 Episode 5
30 October 2019
Серия 06
Season 2 Episode 6
30 October 2019
Серия 07
Season 2 Episode 7
31 October 2019
Серия 08
Season 2 Episode 8
31 October 2019
Серия 09
Season 2 Episode 9
1 November 2019
Серия 10
Season 2 Episode 10
1 November 2019
Серия 11
Season 2 Episode 11
4 November 2019
Серия 12
Season 2 Episode 12
4 November 2019
Серия 13
Season 2 Episode 13
5 November 2019
Серия 14
Season 2 Episode 14
5 November 2019
Серия 15
Season 2 Episode 15
6 November 2019
Серия 16
Season 2 Episode 16
6 November 2019
Серия 17
Season 2 Episode 17
7 November 2019
Серия 18
Season 2 Episode 18
7 November 2019
Серия 19
Season 2 Episode 19
8 November 2019
Серия 20
Season 2 Episode 20
8 November 2019
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more