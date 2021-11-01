Menu
Skoraa pomos season 4 watch online

Skoraa pomos season 4 poster
Kinoafisha TV Shows Skoraa pomos Seasons Season 4
Skoraa pomos 16+
Title Сезон 4
Season premiere 1 November 2021
Production year 2021
Number of episodes 20
Runtime 16 hours 40 minutes
"Skoraa pomos" season 4 description

В 4 сезоне сериала «Скорая помощь» герои будут работать без своего обаятельного босса в лице Ольги Арефьевой. При этом они продолжат оказывать помощь людям, с которыми случилось несчастье. У каждого из пациентов своя драматическая история. В их числе: начинающая орнитолог, которая беспокоится за редкую птицу больше, чем за себя, раввин, чуть не лишившийся жизни из-за пренебрежительного отношения медиков из другой «скорой», и сторож, который спас прохожих от взрыва. Кто-то, несмотря на все усилия медперсонала, проигрывает в борьбе со смертью. Каждая потеря не проходит для бригады бесследно.

Series rating

7.9
Rate 19 votes
6.9 IMDb

"Skoraa pomos" season 4 list of episodes.

Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Серия 01
Season 4 Episode 1
1 November 2021
Серия 02
Season 4 Episode 2
1 November 2021
Серия 03
Season 4 Episode 3
2 November 2021
Серия 04
Season 4 Episode 4
2 November 2021
Серия 05
Season 4 Episode 5
3 November 2021
Серия 06
Season 4 Episode 6
3 November 2021
Серия 07
Season 4 Episode 7
4 November 2021
Серия 08
Season 4 Episode 8
4 November 2021
Серия 09
Season 4 Episode 9
5 November 2021
Серия 10
Season 4 Episode 10
5 November 2021
Серия 11
Season 4 Episode 11
8 November 2021
Серия 12
Season 4 Episode 12
8 November 2021
Серия 13
Season 4 Episode 13
9 November 2021
Серия 14
Season 4 Episode 14
9 November 2021
Серия 15
Season 4 Episode 15
10 November 2021
Серия 16
Season 4 Episode 16
10 November 2021
Серия 17
Season 4 Episode 17
11 November 2021
Серия 18
Season 4 Episode 18
11 November 2021
Серия 19
Season 4 Episode 19
12 November 2021
Серия 20
Season 4 Episode 20
12 November 2021
