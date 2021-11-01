В 4 сезоне сериала «Скорая помощь» герои будут работать без своего обаятельного босса в лице Ольги Арефьевой. При этом они продолжат оказывать помощь людям, с которыми случилось несчастье. У каждого из пациентов своя драматическая история. В их числе: начинающая орнитолог, которая беспокоится за редкую птицу больше, чем за себя, раввин, чуть не лишившийся жизни из-за пренебрежительного отношения медиков из другой «скорой», и сторож, который спас прохожих от взрыва. Кто-то, несмотря на все усилия медперсонала, проигрывает в борьбе со смертью. Каждая потеря не проходит для бригады бесследно.