Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Skoraa pomos season 1 watch online

Skoraa pomos season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Skoraa pomos Seasons Season 1
Skoraa pomos 16+
Title Сезон 1
Season premiere 15 October 2018
Production year 2018
Number of episodes 20
Runtime 16 hours 40 minutes
"Skoraa pomos" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Скорая помощь» Костя Кулыгин работает шофером машины «скорой помощи». В экстренных ситуациях он оказывает помощь пациентам, и ему даже удалось спасти жизни нескольких людей. Вскоре глава подстанции врач Ольга Арефьева узнает, что когда-то водитель был доктором, но его лишили лицензии по сфабрикованному обвинению. Не желая расставаться с медициной, он стал шофером неотложки. Кулыгин хочет восстановить репутацию и снова начать практиковать. Арефьева сочувствует коллеге, однако не имеет права допустить его к работе. Но Константин несколько раз нарушает запрет. У него есть на это веские причины.

Series rating

7.9
Rate 19 votes
6.9 IMDb

"Skoraa pomos" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Серия 01
Season 1 Episode 1
15 October 2018
Серия 02
Season 1 Episode 2
15 October 2018
Серия 03
Season 1 Episode 3
16 October 2018
Серия 04
Season 1 Episode 4
16 October 2018
Серия 05
Season 1 Episode 5
17 October 2018
Серия 06
Season 1 Episode 6
17 October 2018
Серия 07
Season 1 Episode 7
18 October 2018
Серия 08
Season 1 Episode 8
18 October 2018
Серия 09
Season 1 Episode 9
19 October 2018
Серия 10
Season 1 Episode 10
19 October 2018
Серия 11
Season 1 Episode 11
22 October 2018
Серия 12
Season 1 Episode 12
22 October 2018
Серия 13
Season 1 Episode 13
23 October 2018
Серия 14
Season 1 Episode 14
23 October 2018
Серия 15
Season 1 Episode 15
24 October 2018
Серия 16
Season 1 Episode 16
24 October 2018
Серия 17
Season 1 Episode 17
25 October 2018
Серия 18
Season 1 Episode 18
25 October 2018
Серия 19
Season 1 Episode 19
26 October 2018
Серия 20
Season 1 Episode 20
26 October 2018
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more