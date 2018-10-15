В 1 сезоне сериала «Скорая помощь» Костя Кулыгин работает шофером машины «скорой помощи». В экстренных ситуациях он оказывает помощь пациентам, и ему даже удалось спасти жизни нескольких людей. Вскоре глава подстанции врач Ольга Арефьева узнает, что когда-то водитель был доктором, но его лишили лицензии по сфабрикованному обвинению. Не желая расставаться с медициной, он стал шофером неотложки. Кулыгин хочет восстановить репутацию и снова начать практиковать. Арефьева сочувствует коллеге, однако не имеет права допустить его к работе. Но Константин несколько раз нарушает запрет. У него есть на это веские причины.