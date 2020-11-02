В 3 сезоне сериала «Скорая помощь» работников бригады скорой помощи ждет много новых трудовых подвигов. Врачам предстоит принимать роды прямо в машине, спасать жизни людей, которые подверглись нападению животных, а также оказывать помощь родственникам сослуживцев при том, что они сами не всегда хотят содействовать своим близким. Герои будут переживать изменения и в личной жизни. Костя снова вытворит нечто неожиданное. Раиса будет волноваться, а Арефьева – сердиться. На подстанции появились новые работники: шофер Камышев и фельдшер Валерия. Ее внимание сразу привлек Ломагин. Девушка собирается действовать открыто.