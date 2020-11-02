Menu
Skoraa pomos season 3 watch online

Skoraa pomos season 3 poster
Skoraa pomos 16+
Title Сезон 3
Season premiere 2 November 2020
Production year 2020
Number of episodes 20
Runtime 16 hours 40 minutes
"Skoraa pomos" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Скорая помощь» работников бригады скорой помощи ждет много новых трудовых подвигов. Врачам предстоит принимать роды прямо в машине, спасать жизни людей, которые подверглись нападению животных, а также оказывать помощь родственникам сослуживцев при том, что они сами не всегда хотят содействовать своим близким. Герои будут переживать изменения и в личной жизни. Костя снова вытворит нечто неожиданное. Раиса будет волноваться, а Арефьева – сердиться. На подстанции появились новые работники: шофер Камышев и фельдшер Валерия. Ее внимание сразу привлек Ломагин. Девушка собирается действовать открыто. 

Series rating

7.9
Rate 19 votes
6.9 IMDb

"Skoraa pomos" season 3 list of episodes.

Серия 01
Season 3 Episode 1
2 November 2020
Серия 02
Season 3 Episode 2
2 November 2020
Серия 03
Season 3 Episode 3
3 November 2020
Серия 04
Season 3 Episode 4
3 November 2020
Серия 05
Season 3 Episode 5
4 November 2020
Серия 06
Season 3 Episode 6
4 November 2020
Серия 07
Season 3 Episode 7
5 November 2020
Серия 08
Season 3 Episode 8
5 November 2020
Серия 09
Season 3 Episode 9
6 November 2020
Серия 10
Season 3 Episode 10
6 November 2020
Серия 11
Season 3 Episode 11
9 November 2020
Серия 12
Season 3 Episode 12
9 November 2020
Серия 13
Season 3 Episode 13
10 November 2020
Серия 14
Season 3 Episode 14
10 November 2020
Серия 15
Season 3 Episode 15
11 November 2020
Серия 16
Season 3 Episode 16
11 November 2020
Серия 17
Season 3 Episode 17
12 November 2020
Серия 18
Season 3 Episode 18
12 November 2020
Серия 19
Season 3 Episode 19
13 November 2020
Серия 20
Season 3 Episode 20
13 November 2020
