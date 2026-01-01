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Kinoafisha TV Shows Sherlock Soundtrack

Soundtrack from "Sherlock"

Music from "Sherlock" All info
Sherlock: Music from Series 4 (Original Television Soundtrack)
Sherlock: Music from Series 4 (Original Television Soundtrack) 31 tracks. David Arnold, Michael Price
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Sherlock: Music from Series 3 (Original Television Soundtrack)
Sherlock: Music from Series 3 (Original Television Soundtrack) 23 tracks. Дэвид Арнольд, Michael Price
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Sherlock (Soundtrack from the TV series)
Sherlock (Soundtrack from the TV series) 19 tracks. Дэвид Арнольд, Michael Price
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Sherlock - Series 2 (Soundtrack from the TV Series)
Sherlock - Series 2 (Soundtrack from the TV Series) 19 tracks. Дэвид Арнольд, Michael Price
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Шерлок - Лучшая музыка к сериалу
Шерлок - Лучшая музыка к сериалу 14 tracks. Дэвид Арнольд, Michael Price
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Sherlock Series 4: The Final Problem (Original Television Soundtrack)
Sherlock Series 4: The Final Problem (Original Television Soundtrack) 11 tracks. David Arnold, Michael Price
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Sherlock Series 4: The Six Thatchers (Original Television Soundtrack)
Sherlock Series 4: The Six Thatchers (Original Television Soundtrack) 11 tracks. David Arnold, Michael Price
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Sherlock Series 4: The Lying Detective (Original Television Soundtrack)
Sherlock Series 4: The Lying Detective (Original Television Soundtrack) 9 tracks. David Arnold, Michael Price
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Title Artist Time
1 The Stranger David Arnold, Michael Price 2:39
2 59 Missed Calls David Arnold, Michael Price 1:53
3 Murder This Time David Arnold, Michael Price 4:01
4 Agra David Arnold, Michael Price 4:44
5 Absolute Trust David Arnold, Michael Price 2:04
6 Running Away David Arnold, Michael Price 4:04
7 Cheating David Arnold, Michael Price 3:32
8 Sharks David Arnold, Michael Price 3:31
9 Never a Field Agent David Arnold, Michael Price 2:19
10 Gunshot David Arnold, Michael Price 3:58
11 Get Your Attention David Arnold, Michael Price 1:34
12 Stopped Lying Down David Arnold, Michael Price 3:36
13 Too Heavy David Arnold, Michael Price 2:25
14 Window Deduction David Arnold, Michael Price 2:21
15 Anyone David Arnold, Michael Price 3:50
16 Favourite Room David Arnold, Michael Price 3:14
17 You Look Different David Arnold, Michael Price 4:23
18 No Charges David Arnold, Michael Price 2:32
19 Who I Want to Be David Arnold, Michael Price 2:42
20 In the Tower David Arnold, Michael Price 2:50
21 She Was Different David Arnold, Michael Price 3:49
22 Doing a Good Thing David Arnold, Michael Price 2:17
23 3 Suspects David Arnold, Michael Price 2:11
24 Pick Up David Arnold, Michael Price 5:15
25 Brother Mine David Arnold, Michael Price 2:22
26 Bones David Arnold, Michael Price 3:03
27 The Hall David Arnold, Michael Price 3:20
28 I Had No One David Arnold, Michael Price 2:15
29 Open Your Eyes David Arnold, Michael Price 3:48
30 Always the Grown Up David Arnold, Michael Price 1:14
31 Who You Really Are David Arnold, Michael Price 2:36
Listen to songs from "Sherlock" (2010) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "Sherlock" in different languages are free for listening online.
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