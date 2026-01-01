|1
|The Stranger
|David Arnold, Michael Price
|2:39
|2
|59 Missed Calls
|David Arnold, Michael Price
|1:53
|3
|Murder This Time
|David Arnold, Michael Price
|4:01
|4
|Agra
|David Arnold, Michael Price
|4:44
|5
|Absolute Trust
|David Arnold, Michael Price
|2:04
|6
|Running Away
|David Arnold, Michael Price
|4:04
|7
|Cheating
|David Arnold, Michael Price
|3:32
|8
|Sharks
|David Arnold, Michael Price
|3:31
|9
|Never a Field Agent
|David Arnold, Michael Price
|2:19
|10
|Gunshot
|David Arnold, Michael Price
|3:58
|11
|Get Your Attention
|David Arnold, Michael Price
|1:34
|12
|Stopped Lying Down
|David Arnold, Michael Price
|3:36
|13
|Too Heavy
|David Arnold, Michael Price
|2:25
|14
|Window Deduction
|David Arnold, Michael Price
|2:21
|15
|Anyone
|David Arnold, Michael Price
|3:50
|16
|Favourite Room
|David Arnold, Michael Price
|3:14
|17
|You Look Different
|David Arnold, Michael Price
|4:23
|18
|No Charges
|David Arnold, Michael Price
|2:32
|19
|Who I Want to Be
|David Arnold, Michael Price
|2:42
|20
|In the Tower
|David Arnold, Michael Price
|2:50
|21
|She Was Different
|David Arnold, Michael Price
|3:49
|22
|Doing a Good Thing
|David Arnold, Michael Price
|2:17
|23
|3 Suspects
|David Arnold, Michael Price
|2:11
|24
|Pick Up
|David Arnold, Michael Price
|5:15
|25
|Brother Mine
|David Arnold, Michael Price
|2:22
|26
|Bones
|David Arnold, Michael Price
|3:03
|27
|The Hall
|David Arnold, Michael Price
|3:20
|28
|I Had No One
|David Arnold, Michael Price
|2:15
|29
|Open Your Eyes
|David Arnold, Michael Price
|3:48
|30
|Always the Grown Up
|David Arnold, Michael Price
|1:14
|31
|Who You Really Are
|David Arnold, Michael Price
|2:36