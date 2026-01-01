Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows Sex Education Soundtrack

Soundtrack from "Sex Education"

Music from "Sex Education" All info
Sex Education Original Soundtrack
Sex Education Original Soundtrack 19 tracks. Ezra Furman
Listen
Sex Education: Songs from Season 3 - EP
Sex Education: Songs from Season 3 - EP 5 tracks. Ezra Furman, Ezra Furman & The Harpoons
Listen
On the Radio (Music from the Netflix Original Series Sex Education) - Single
On the Radio (Music from the Netflix Original Series Sex Education) - Single 1 track. Chip Taylor
Listen
Title Artist Time
1 I’m Coming Clean Ezra Furman 2:07
2 Love You So Bad Ezra Furman 3:43
3 Every Feeling Ezra Furman 2:46
4 Dr. Jekyll & Mr. Hyde Ezra Furman 3:49
5 Care Ezra Furman 3:17
6 Restless Year Ezra Furman 2:29
7 Early Rain Ezra Furman 2:54
8 La Madrugada Ezra Furman 3:51
9 I Can Change Ezra Furman / Pat Mahoney 4:55
10 Amateur Ezra Furman 3:01
11 My Zero Ezra Furman 3:58
12 Good Book Ezra Furman / Melanie Safka 2:36
13 Body Was Made Ezra Furman 3:34
14 If Only the Wind Would Blow Me Away Ezra Furman 3:03
15 Can I Sleep in Your Brain Ezra Furman 3:58
16 Devil or Angel Ezra Furman 2:18
17 At the Bottom of the Ocean Ezra Furman 3:25
18 Splash of Light Ezra Furman 2:00
19 The Queen of Hearts Ezra Furman 4:57
Listen to songs from "Sex Education" (2019) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "Sex Education" in different languages are free for listening online.
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Evil Dead Burn
Evil Dead Burn
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more