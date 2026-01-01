|Title
|Artist
|Time
|1
|I’m Coming Clean
|Ezra Furman
|2:07
|2
|Love You So Bad
|Ezra Furman
|3:43
|3
|Every Feeling
|Ezra Furman
|2:46
|4
|Dr. Jekyll & Mr. Hyde
|Ezra Furman
|3:49
|5
|Care
|Ezra Furman
|3:17
|6
|Restless Year
|Ezra Furman
|2:29
|7
|Early Rain
|Ezra Furman
|2:54
|8
|La Madrugada
|Ezra Furman
|3:51
|9
|I Can Change
|Ezra Furman / Pat Mahoney
|4:55
|10
|Amateur
|Ezra Furman
|3:01
|11
|My Zero
|Ezra Furman
|3:58
|12
|Good Book
|Ezra Furman / Melanie Safka
|2:36
|13
|Body Was Made
|Ezra Furman
|3:34
|14
|If Only the Wind Would Blow Me Away
|Ezra Furman
|3:03
|15
|Can I Sleep in Your Brain
|Ezra Furman
|3:58
|16
|Devil or Angel
|Ezra Furman
|2:18
|17
|At the Bottom of the Ocean
|Ezra Furman
|3:25
|18
|Splash of Light
|Ezra Furman
|2:00
|19
|The Queen of Hearts
|Ezra Furman
|4:57