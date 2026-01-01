|Title
|Artist
|Time
|1
|Main Title Theme - Servant
|Trevor Gureckis
|0:40
|2
|He's Gone
|Trevor Gureckis
|1:11
|3
|Finding Camera
|Trevor Gureckis
|0:45
|4
|Tell No One
|Trevor Gureckis
|1:00
|5
|Bath Time
|Trevor Gureckis
|1:31
|6
|Hole in Wall
|Trevor Gureckis
|0:48
|7
|Hypnosis
|Trevor Gureckis
|2:41
|8
|Leanne Calls
|Trevor Gureckis
|1:22
|9
|Finding Leanne
|Trevor Gureckis
|2:37
|10
|I Handled It
|Trevor Gureckis
|3:20
|11
|Lioness
|Trevor Gureckis
|2:06
|12
|Time Passage
|Trevor Gureckis
|1:15
|13
|Arm Twisting
|Trevor Gureckis
|1:19
|14
|The Right Key
|Trevor Gureckis
|0:56
|15
|No Sleep
|Trevor Gureckis
|1:13
|16
|Metronome
|Trevor Gureckis
|0:42
|17
|Leanne Fights Back
|Trevor Gureckis
|1:01
|18
|Too Far
|Trevor Gureckis
|2:06
|19
|2 Am
|Trevor Gureckis
|1:32
|20
|Recipe
|Trevor Gureckis
|0:32
|21
|Vestibule Plot
|Trevor Gureckis
|0:58
|22
|Coat and Courage
|Trevor Gureckis
|0:27
|23
|Cake
|Trevor Gureckis
|1:32
|24
|His Rules
|Trevor Gureckis
|1:47
|25
|Disobedience
|Trevor Gureckis
|0:45
|26
|Sergio
|Trevor Gureckis
|0:55
|27
|Leanne Keeps Watching
|Trevor Gureckis
|1:05
|28
|Web of Crosses
|Trevor Gureckis
|1:56
|29
|Boy is Found
|Trevor Gureckis
|1:09
|30
|Repercussions
|Trevor Gureckis
|2:51
|31
|Box
|Trevor Gureckis
|1:45
|32
|He Told Me
|Trevor Gureckis
|1:02
|33
|Hurt and Heal
|Trevor Gureckis
|0:57
|34
|Fire
|Trevor Gureckis
|3:25
|35
|It Was an Accident
|Trevor Gureckis
|4:14
|36
|Feathers
|Trevor Gureckis
|1:38
|37
|Goose
|Trevor Gureckis
|1:06
|38
|Overdose
|Trevor Gureckis
|2:06
|39
|I Saw Him
|Trevor Gureckis
|1:15
|40
|Noose
|Trevor Gureckis
|1:44
|41
|Dark Figure
|Trevor Gureckis
|1:28
|42
|Aunt Josephine
|Trevor Gureckis
|1:23
|43
|Loss
|Trevor Gureckis
|0:57
|44
|Blinding
|Trevor Gureckis
|0:40
|45
|Knife
|Trevor Gureckis
|0:50
|46
|Decision
|Trevor Gureckis
|1:26
|47
|Shovel
|Trevor Gureckis
|0:45
|48
|Overpowering
|Trevor Gureckis
|0:45
|49
|Sean's Truth
|Trevor Gureckis
|1:59
|50
|Dark Things
|Trevor Gureckis
|2:20