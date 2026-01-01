|Title
|Artist
|Time
|1
|Ridley Jones Theme Song (feat. Lauren Patten)
|Ridley Jones Cast / Chris Nee
|1:02
|2
|I'm Ready (feat. Iara Nemirovsky)
|Ridley Jones Cast
|1:16
|3
|The Eyes of the Museum
|Ridley Jones Cast
|1:09
|4
|My Two Dads And Me (feat. Ashlyn Madden)
|Ridley Jones Cast
|1:15
|5
|One of A Kind (feat. David Errigo Jr.)
|Ridley Jones Cast
|1:12
|6
|Rise Above
|Ridley Jones Cast
|1:01
|7
|Royally Afraid (feat. Ashlyn Madden)
|Ridley Jones Cast
|1:08
|8
|The Tale Of Me And My Tail (feat. Tyler Shamy)
|Ridley Jones Cast
|1:13
|9
|Way Too Different To Get Along (feat. Ezra Menas & Ashlyn Madden)
|Ridley Jones Cast
|0:57
|10
|Museum Lullaby (feat. Sutton Foster)
|Ridley Jones Cast
|1:07
|11
|The Riddle Of The Sphinx (feat. Yvette Nicole Brown)
|Ridley Jones Cast
|0:52
|12
|Goodbye (feat. Jane Lynch)
|Ridley Jones Cast
|1:16
|13
|You're a Hero
|Ridley Jones Cast
|1:08